دستگیری ۴۵ سارق با ۱۱۰ فقره سرقت در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران کلانتری‌های شهر یزد با هماهنگی مراجع قضایی، طرح‌های مقابله با سرقت را در محلات اجرا کردند.

وی افزود: در جریان این طرح‌ها، ۴۵ سارق دستگیر شدند که در بازجویی‌ها به ۱۱۰ فقره سرقت از منازل، اماکن نیمه‌ساز، داخل خودروها، موتورسیکلت‌ها و معابر اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد از شهروندان خواست هشدارهای پلیس درباره پیشگیری از سرقت را جدی بگیرند و از رها کردن اموال خود در مکان‌های ناامن و فاقد دوربین خودداری کنند.