دستگیری عامل ضرب و جرح با سلاح سرد در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: در پی وقوع نزاع و درگیری با سلاح سرد در بلوار نواب یزد که منجر به جراحت شدید یکی از شهروندان شده بود، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات فنی و میدانی پلیس، هویت ضارب که از اراذل و اوباش نوظهور است شناسایی و متهم با هماهنگی قضایی در کمتر از ۴۸ ساعت پس از ارتکاب جرم، در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به تشکیل پرونده قضایی و معرفی متهم به دادسرا، خاطرنشان کرد: این فرد پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.