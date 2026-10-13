  1. استانها
  2. یزد
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

دستگیری عامل ضرب و جرح با سلاح سرد در یزد

دستگیری عامل ضرب و جرح با سلاح سرد در یزد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از شناسایی و دستگیری عامل ضرب و جرح با سلاح سرد در بلوار نواب یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: در پی وقوع نزاع و درگیری با سلاح سرد در بلوار نواب یزد که منجر به جراحت شدید یکی از شهروندان شده بود، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات فنی و میدانی پلیس، هویت ضارب که از اراذل و اوباش نوظهور است شناسایی و متهم با هماهنگی قضایی در کمتر از ۴۸ ساعت پس از ارتکاب جرم، در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به تشکیل پرونده قضایی و معرفی متهم به دادسرا، خاطرنشان کرد: این فرد پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.

کد مطلب 6976575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها