سرهنگ علی مهدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهداف برگزاری رزمایش جانفدا اظهار کرد: رزمایش جان‌فدا عصر روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه، همزمان با سایر نقاط استان، در شهرستان لنگرود برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش آمادگی و هوشیاری در برابر تهدیدهای دشمن افزود: دشمن در تلاش است با بهره‌برداری از چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و استفاده از فضای مجازی و رسانه‌های مخالف، گروه‌های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، ارتقای آمادگی دفاعی و تقویت انسجام اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سازماندهی نیروها و تقویت بازدارندگی از اهداف رزمایش است

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود، سازماندهی و آموزش نیروها، افزایش آمادگی و تحرک بسیج و تقویت بازدارندگی در برابر تهدیدهای زمینی را از اهداف اصلی رزمایش جان‌فدا عنوان کرد و گفت: تقویت وحدت و انسجام ملی و ایجاد فضای همدلی برای حمایت و پشتیبانی از کشور نیز از دیگر محورهای این رزمایش به شمار می‌رود.

سرهنگ مهدی‌پور با اشاره به اهمیت هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف اذعان کرد: این رزمایش فرصتی برای تقویت تعامل و هماهنگی میان رده‌های سپاه و سایر نهادهای لشکری و کشوری است و در جریان اجرای آن، ظرفیت دستگاه‌ها، نهادها و اقشار مختلف بسیج به کار گرفته خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت نوآوری در اجرای برنامه‌ها افزود: پرهیز از اقدامات تکراری و استفاده از ایده‌های خلاقانه در کنار نمایش توانمندی‌ها، از رویکردهای مورد توجه در این رزمایش است و می‌تواند به افزایش اثرگذاری برنامه و انتقال بهتر پیام آن به جامعه کمک کند.

ظرفیت‌های مردمی و نهادی در رزمایش جان‌فدا به نمایش گذاشته می‌شود

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس ابعاد مختلف این رویداد تصریح کرد: رسانه‌های شهرستانی و استانی، مطبوعات و شهروندنگاران می‌توانند با پوشش خلاقانه رزمایش، ابعاد مختلف برنامه، میزان مشارکت مردم و پیام‌های آن را برای مخاطبان روایت کنند.

وی همچنین مفهوم «جان‌فدا» را فراتر از حوزه نظامی دانست و بیان کرد: این مفهوم در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی نیز معنا پیدا می‌کند و به این مفهوم است که هر فرد متناسب با توانایی‌ها، تخصص و امکانات خود می‌تواند در شرایط حساس و بحرانی برای دفاع از میهن و حمایت از کشور نقش‌آفرینی کند.

سرهنگ مهدی‌پور در پایان با دعوت از اقشار مختلف مردم و فعالان رسانه‌ای برای مشارکت در این رویداد و تولید محتوای خلاقانه خاطرنشان کرد: رزمایش جان‌فدا عصر روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه در شهرستان لنگرود برگزار می‌شود و فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های مردمی، تقویت همدلی اجتماعی و افزایش هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف خواهد بود.