https://mehrnews.com/x3dgxh ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹ کد مطلب 6971341 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹ رجزخوانی بختیاریها در رزمایش جانفدا شهرکرد شهرکرد-بختیاریها در رزمایش جانفدا در شهرکرد شروع به رجزخوانی کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6971341 کپی شد مطالب مرتبط حسینی: «جانفدا» متعلق به همه مردم گلستان است رزمایش «جانفدا» در گلستان آغاز شد حسینی: «جانفدایان» نماد وحدت و اقتدار ایران اسلامی هستند پویش «جانفدا» مدنیترین کنش ایرانیان در برابر تهاجم دشمن است روایت مادرانی که فرزندانشان را همراه آوردند؛کالسکه هابه«جانفدا»رسیدند مولایی: راز ماندگاری انقلاب اسلامی، ایستادگی مردم پای آرمانهاست برچسبها جانفدا پویش جانفدا جانفدایان ایران
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