به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهدی‌پور، پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی رزمایش «جان‌فدای ایران عزیز» با تأکید بر نقش مردم در اقتدار جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: هدف از برگزاری این رزمایش، نمایش اقتدار ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و تبیین نقش مردم در دفاع از کشور است.

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با قدردانی از همراهی مسئولان، رؤسای ادارات، شهرداران، بخشداران، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر دست‌اندرکاران در برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس و هفته نیروی انتظامی، افزود: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و حضور مسئولان در کنار مردم، نقش مهمی در افزایش انگیزه عمومی و تقویت مشارکت مردمی دارد.

دشمن به دنبال اثرگذاری بر افکار عمومی از طریق روایت‌سازی رسانه‌ای است

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن بیان کرد: دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در کنار خسارت‌هایی که متحمل شده، تلاش می‌کند از طریق امپراتوری رسانه‌ای خود، روایت موردنظرش را به جامعه القا کند و با بهره‌گیری از ابزار رسانه، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

سرهنگ مهدی‌پور با تأکید بر ضرورت توجه به نقش رسانه‌ها در مقابله با این جریان افزود: در چنین شرایطی، همه دستگاه‌ها و فعالان رسانه‌ای باید برای انعکاس واقعیت‌ها، تبیین دستاوردها و تقویت امید و خودباوری در جامعه تلاش کنند.

وی با بیان اینکه مردم در طول ۴۷ سال گذشته همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی داشته‌اند، تصریح کرد: پیروزی‌های کشور تنها به توان نیروهای مسلح محدود نمی‌شود، بلکه حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از نظام، پشتوانه اصلی اقتدار ملی است.

حضور مردم در میدان، مکمل توان دفاعی نیروهای مسلح است

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه‌های مختلف گفت: همان‌گونه که فرماندهان نظامی نیز بر اهمیت حضور مردم تأکید کرده‌اند، مشارکت مردمی و حضور مسئولان در کنار مردم، از عوامل مؤثر در تقویت روحیه نیروهای مدافع کشور و افزایش قدرت بازدارندگی است.

وی با اشاره به تأکیدات امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب درباره تداوم دشمنی‌های نظام سلطه اذعان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به حضور آگاهانه مردم، انسجام اجتماعی و همراهی مسئولان با مردم نیاز داریم و این همبستگی باید روزبه‌روز تقویت شود.

رزمایش جان‌فدای ایران عزیز ۲۳ مهر در لنگرود برگزار می‌شود

سرهنگ مهدی‌پور با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدای ایران عزیز» در روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه، تأکید کرد: این برنامه، رویدادی سراسری است و نباید صرفاً به‌عنوان یک برنامه شهرستانی به آن نگاه کرد؛ ازاین‌رو، انتظار داریم همه دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مجموعه‌های مردمی با تمام ظرفیت در برگزاری باشکوه آن مشارکت کنند.

وی افزود: هماهنگی با شهرداری‌ها، بخشداران، دهیاران، روحانیون، حوزه‌های علمیه، هلال‌احمر و سایر مجموعه‌های مرتبط باید با جدیت دنبال شود تا زمینه حضور گسترده اقشار مختلف مردم فراهم شود.

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای زمان و مکان برگزاری رزمایش اظهار کرد: انتخاب میدان اصلی شهر برای برگزاری این برنامه با هدف افزایش دیده‌شدن آن و فراهم‌کردن زمینه مشارکت عمومی انجام شده است. همچنین شرایط جوی و احتمال بارندگی نیز در تصمیم‌گیری‌های اجرایی مورد توجه قرار دارد تا در صورت نیاز، هماهنگی‌های لازم برای تغییر محل برگزاری صورت گیرد.

اطلاع‌رسانی و تبلیغات محیطی باید با جدیت دنبال شود

سرهنگ مهدی‌پور با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی گسترده درباره رزمایش جان‌فدای ایران عزیز گفت: تبلیغات محیطی باید با همکاری شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و ظرفیت محلات و دهیاری‌ها نیز برای آگاهی‌بخشی و دعوت از مردم به کار گرفته شود.

وی با اشاره به نقش مؤثر اصحاب رسانه در انعکاس این رویداد افزود: رسانه‌ها می‌توانند با پوشش مناسب و ایجاد موج خبری، ظرفیت‌های مردمی شهرستان لنگرود را به نمایش بگذارند و زمینه بازتاب گسترده این برنامه را در سطح ملی فراهم کنند.

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود همچنین از پیگیری برای دعوت از سخنران کشوری در این مراسم خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با انجام هماهنگی‌های لازم، از ظرفیت سخنرانان ملی نیز در این برنامه استفاده کنیم.

سرهنگ مهدی‌پور در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها بیان کرد: برگزاری باشکوه این رزمایش نیازمند مشارکت جمعی، برنامه‌ریزی منسجم و حضور پرشور مردم است و انتظار داریم همه مجموعه‌ها با تمام توان برای تحقق این هدف تلاش کنند.