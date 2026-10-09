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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰

میدان داری مردم مبعوث شده لنگرود به شب ۲۲۳ رسید

میدان داری مردم مبعوث شده لنگرود به شب ۲۲۳ رسید

لنگرود- همزمان با شب دویست و بیست و سوم، میدان داری مردم مبعوث شده لنگرود حماسه ساز ادامه دارد.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6972825

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