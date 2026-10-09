https://mehrnews.com/x3dh8z ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ کد مطلب 6972825 استانها گیلان استانها گیلان ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ میدان داری مردم مبعوث شده لنگرود به شب ۲۲۳ رسید لنگرود- همزمان با شب دویست و بیست و سوم، میدان داری مردم مبعوث شده لنگرود حماسه ساز ادامه دارد. دریافت 8 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6972825 کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردم چرام در دویست و بیست و سومین شب خونخواهی قائد شهید امت رزمایش «جانفدا» با هدف نمایش آمادگی و انسجام ملی برگزار میشود مادر شهید حسن رمضانیان سیگارودی به فرزند شهیدش پیوست سرهنگ پایمرد: رزمایش «جانفدا» نمایش اقتدار و آمادگی مردم است فرمانده سپاه لنگرود: حضور مردم مهمترین عامل اقتدار کشور است امام جمعه لنگرود: حفظ انسجام در شرایط حساس کشور یک ضرورت همیشگی است گلباران مزار شهدای گمنام در لنگرود پدر شهید رضا عزیزیان به فرزند شهیدش پیوست حجت الاسلام حسنزاده: رزمایش جانفدا نماد همبستگی ملی است فرمانده سپاه لنگرود: رزمایش جانفدا پنجشنبه در لنگرود برگزار میشود ایستگاه دویست و بیست و دوم مردم لنگرود در دفاع از وطن گزارش میدانی خبرنگار مهر از ۲۲۴ شب حضور لنگرودی ها در میدان برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور شهرستان لنگرود
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