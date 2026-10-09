امام جمعه لنگرود: حفظ انسجام در شرایط حساس کشور یک ضرورت همیشگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی نقوی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان لنگرود، با تأکید بر ضرورت توجه به معاد، رعایت تقوای الهی و پرهیز از غفلت در زندگی اظهار کرد: حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، حمایت از نیروهای مسلح و انتظامی، شناخت شرایط میدان و توجه جدی مسئولان به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم بسیار حائز اهمیت است.

امام جمعه لنگرود با اشاره به آیه ۳۳ سوره مبارکه لقمان، بر ضرورت تقویت باور به معاد و آمادگی برای روز حساب تأکید کرد و گفت: خداوند متعال در این آیه، همه انسان‌ها را به رعایت تقوای الهی دعوت می‌کند و در ادامه، نسبت به روزی هشدار می‌دهد که هیچ پدر و مادری نمی‌توانند مسئولیت اعمال فرزند خود را بر عهده بگیرند و هیچ فرزندی نیز قادر به رفع مسئولیت از والدین خود نخواهد بود.

وی با بیان اینکه باور به قیامت نقش تعیین‌کننده‌ای در اصلاح رفتار و عملکرد انسان دارد، افزود: بسیاری از بی‌تقوایی‌ها، ظلم‌ها و گناهان ناشی از غفلت از قیامت و فراموش کردن حساب‌وکتاب اعمال است. برخی افراد تصور می‌کنند همان‌گونه که در دنیا می‌توانند با واسطه و روابط مسائل خود را حل کنند، در آخرت نیز چنین امکانی وجود دارد؛ در حالی که نظام حسابرسی الهی با محاسبات دنیوی متفاوت است.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به سخنی از امیرالمؤمنین علی(ع) درباره تفاوت دنیا و آخرت، اظهار کرد: دنیا عرصه عمل و آخرت عرصه حسابرسی است. انسان در دنیا فرصت عبادت، انفاق، خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات دیگران را دارد، اما با پایان عمر، پرونده عمل او بسته می‌شود و فرصت انجام اعمال جدید از دست می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه وعده الهی حق است، تصریح کرد: انسان باید از فرصت زندگی برای انجام کارهای نیک و جبران کوتاهی‌های خود استفاده کند و اجازه ندهد جذابیت‌ها و جلوه‌های مادی دنیا او را از هدف اصلی آفرینش و آمادگی برای قیامت غافل کند.

امام جمعه لنگرود همچنین با اشاره به آیات قرآن درباره فریبندگی دنیا و وسوسه‌های شیطان، عنوان کرد: بسیاری از عناوین و جایگاه‌های اجتماعی، اعتباری و متغیر هستند و انسان نباید به‌گونه‌ای سرگرم این موقعیت‌ها شود که مسئولیت الهی و سرنوشت اخروی خود را فراموش کند.

یاد خدا و ذکر کثیر، زمینه‌ساز تقویت تقوا و اصلاح رفتار اجتماعی است

خطیب جمعه لنگرود در خطبه دوم نماز جمعه، با استناد به آیه ۴۱ سوره احزاب، مؤمنان را به یاد مستمر خداوند فراخواند و گفت: ذکر خدا و توجه به رضایت الهی، انسان را در مسیر تقوا قرار می‌دهد و موجب استمرار حرکت او در مسیر بندگی و رشد معنوی می‌شود.

وی افزود: یاد خدا تنها به گفتن اذکار زبانی محدود نیست، بلکه انسان باید هنگام تصمیم‌گیری و انجام کارهای مختلف، رضایت خداوند را در نظر بگیرد و بررسی کند که رفتار و عملکردش موجب خشنودی پروردگار می‌شود یا خشم او را در پی دارد.

حجت الاسلام نقوی با بیان اینکه غفلت از یاد خدا و قیامت می‌تواند زمینه‌ساز انحراف انسان از مسیر صحیح شود، تصریح کرد: انسان باتقوا در رفتار فردی و اجتماعی خود به دنبال انجام کارهای نیک، خدمت به دیگران، انفاق و دستگیری از نیازمندان است. چنین رفتارهایی به دلیل برخورداری از زیبایی‌های اخلاقی، حتی برای افرادی که هم‌عقیده او نیستند نیز قابل درک و تحسین است.

وی با اشاره به جایگاه نیکوکاری در آموزه‌های قرآنی، خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که در آن روحیه احسان، کمک به دیگران و مسئولیت‌پذیری تقویت شود، از ظرفیت بیشتری برای گسترش اخلاق و همبستگی برخوردار خواهد بود.

امام جمعه لنگرود در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته فراجا، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای انتظامی در تأمین امنیت و برقراری نظم عمومی قدردانی کرد.

وی با تأکید بر نقش امنیت در پیشرفت و آرامش جامعه گفت: نیروهای انتظامی در شرایط مختلف مسئولیت مهمی بر عهده دارند و با توجه به شرایط کشور و آنچه وی فتنه‌انگیزی دشمنان در داخل کشور توصیف کرد، نقش فراجا در حفظ امنیت و آرامش عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد.

حجت الاسلام نقوی ضمن قدردانی از فرماندهان و کارکنان فراجا در سطح کشور، استان و شهرستان، بر ضرورت حمایت از نیروهای مسئول تأمین امنیت و ارج نهادن به خدمات آنان تأکید کرد.

امام جمعه لنگرود با اشاره به شرایط منطقه‌ای و تحولات مرتبط با تقابل ایران و آمریکا، بر ضرورت شناخت شرایط میدان و پرهیز از تأثیرپذیری صرف از جنگ روانی و تبلیغات رسانه‌ای تأکید کرد.

وی با اشاره به اظهارات متناقض دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز، این رویکرد را در چارچوب ایجاد ابهام برای طرف مقابل در مذاکرات و معادلات سیاسی ارزیابی کرد و گفت: آنچه در نهایت وضعیت واقعی طرفین را مشخص می‌کند، شرایط میدانی است، نه صرفاً تبلیغات رسانه‌ای و اظهارات متناقض.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ برای آمریکا، از جمله افزایش هزینه‌های نظامی و فشارهای ناشی از افزایش قیمت انرژی، اظهار کرد: ارزیابی شرایط باید بر اساس واقعیت‌های میدانی و آثار اقتصادی و سیاسی تحولات انجام شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت کشورهای منطقه و تحولات مرتبط با امنیت زیرساخت‌های انرژی، گفت: تحولات منطقه نشان می‌دهد که مسائل امنیتی و اقتصادی کشورها به یکدیگر پیوند خورده‌اند و ارزیابی قدرت و توانایی بازیگران منطقه‌ای باید با توجه به شرایط واقعی صورت گیرد.

امام جمعه لنگرود با قدردانی از عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از کشور، اظهار کرد: نیروهای مسلح در برابر حملات دشمن از کشور دفاع کرده‌اند و تلاش‌ها و مجاهدت‌های فرماندهان، رزمندگان و سربازان شایسته قدردانی است.

وی در ادامه، حفظ وحدت و انسجام اجتماعی را از مهم‌ترین وظایف مردم و مسئولان دانست و تأکید کرد: حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و حمایت از کشور باید با حفظ همبستگی و پرهیز از اختلاف و تفرقه همراه باشد.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت صیانت از انسجام ملی، خاطرنشان کرد: هیچ موضوعی نباید به عاملی برای تضعیف همبستگی اجتماعی تبدیل شود و همه جریان‌ها و گروه‌ها باید در شرایط حساس کشور، مصالح عمومی را در اولویت قرار دهند.

وی با بیان اینکه مسئولان در قوای مختلف وظیفه بیشتری در مراقبت از وحدت اجتماعی دارند، افزود: طرح مسائل اختلاف‌برانگیز و دامن زدن به حاشیه‌ها در شرایط حساس کشور باید با در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی آن بر انسجام جامعه مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه لنگرود همچنین با اشاره به برخی مواضع مطرح‌شده در اجتماعات عمومی، بر ضرورت پرهیز از تبدیل تجمعات مردمی به عرصه اختلافات داخلی تأکید کرد و گفت: حفظ همدلی و هم‌افزایی میان اقشار مختلف جامعه، زمینه‌ساز تمرکز بیشتر بر مسائل اصلی کشور خواهد بود.

مسئولان باید آثار برنامه‌های اقتصادی را در زندگی روزمره مردم نمایان کنند

خطیب جمعه لنگرود در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، بر ضرورت افزایش کارآمدی برنامه‌های اقتصادی و پاسخ‌گویی روشن مسئولان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مسئولان برای مدیریت شرایط اقتصادی تلاش می‌کنند، اظهار کرد: معیار اصلی مردم برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تأثیر ملموس تصمیم‌ها و برنامه‌ها بر زندگی روزمره، هزینه‌های مسکن، اجاره‌بها و تأمین کالاهای اساسی است.

حجت الاسلام نقوی افزود: میان معیارهای مورد انتظار مردم و عملکرد دستگاه‌های مسئول نباید فاصله وجود داشته باشد و لازم است مسئولان به‌روشنی توضیح دهند که مشکلات اقتصادی را چگونه شناسایی کرده‌اند، چه برنامه‌ای برای حل آنها دارند و اجرای این برنامه‌ها در چه بازه زمانی می‌تواند به بهبود شرایط منجر شود.

وی با انتقاد از ارجاع مسئولیت میان دستگاه‌های مختلف هنگام پاسخ‌گویی به پرسش‌های اقتصادی، تصریح کرد: مردم باید بدانند کدام نهاد مسئول رسیدگی به هر مسئله است و چه دستگاهی در قبال نتایج اقدامات انجام‌شده پاسخ‌گو خواهد بود.

امام جمعه لنگرود با اشاره به شرایط دشوار کشور و همراهی مردم در وضعیت جنگی، خاطرنشان کرد: مردم با وجود مشکلات موجود، ظرفیت بالایی برای تحمل دشواری‌ها و همراهی با کشور دارند، اما این همراهی نباید موجب غفلت از مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال معیشت خانوارها شود.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی داخلی کشور، گفت: ایران از منابع، ذخایر و توانمندی‌های گسترده‌ای برخوردار است و می‌توان با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، برنامه‌ریزی دقیق، تدبیر مدیران و همراهی مردم، شرایط دشوار اقتصادی را مدیریت کرد.

حجت الاسلام نقوی در پایان گفت: امیدواریم با تلاش هماهنگ مسئولان، تقویت همبستگی اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور، مشکلات اقتصادی کاهش یابد و زمینه بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم شود.