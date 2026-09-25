به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد معلمی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: مواضع مقتدرانه رئیسجمهور ایران در سازمان ملل و پاسخ به اظهارات رئیسجمهور آمریکا، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بینالمللی به نمایش گذاشت و همه این اقتدار مرهون انسجام ملی است.
امام جمعه تربت حیدریه گفت: زبان بدن رئیسجمهور و بالا بردن تصاویر رهبر انقلاب و شهدای میناب، بیانگر موضعی مقتدرانه و تبیینگرانه در سطح جهان بود.
وی گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی در اداره کشور نیز از انسجام بیشتری برخوردار است و سخنان رئیسجمهور در دفاع از مقاومت و حضور در سنگر خیابان، نشاندهنده یک تصمیم جمعی و انسجام درونی نظام بود.
معلمی عنوان کرد: در شرایطی که برخی صداها از داخل کشور شنیده میشود که باید سلاح خود را کنار بگذاریم، مواضع رئیسجمهور نشان داد که جمهوری اسلامی بر ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن تأکید دارد.
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