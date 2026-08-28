معلمی: دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد معلمی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: راهبرد اصلی دشمن، انتقال بحران از میدان نظامی به داخل جامعه از طریق ایجاد نابسامانی اقتصادی، تحریم، عملیات رسانه‌ای و روانی و ایجاد ناامنی است تا میان مردم و نظام شکاف ایجاد کند.

امام جمعه تربت حیدریه با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و نظام است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ابزارهای دشمن برای رسیدن به این هدف، ایجاد هیجان و التهاب در جامعه است.

وی با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه اقدام دشمن گفت: تحلیل نهایی این است که دشمن به دنبال وارد کردن یک ضربه، حتی ضربه‌ای کوتاه و محدود به جمهوری اسلامی ایران است، اما مسئولان رده‌بالای کشور در حوزه‌های نظامی و دیپلماسی به صراحت اعلام کرده‌اند که برای جمهوری اسلامی ضربه کوچک و بزرگ یا کوتاه و بلند تفاوتی ندارد.