به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «های‌کپی» به نویسندگی و کارگردانی محمد رحمتی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدرضا همایی، محصول انجمن سینمای جوانان ایران به سی‌ویکمین جشنواره فیلم پورتوبلو لندن راه یافت.

«های‌کپی» پیش از این در چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی و لوح تقدیر بهترین فیلم کوتاه اقتباسی شده بود.

جشنواره فیلم پورتوبلو (Portobello Film Festival) از رویدادهای سینمای مستقل در لندن است که فعالیت خود را از سال ۱۹۹۶ آغاز کرده است. این رویداد با عناوینی مانند «بزرگ‌ترین جشن فیلم مستقل در اروپا»، «بزرگترین جشنواره سینمایی لندن»، «جشنواره فیلم پیش‌گام» و ... شناخته می‌شود و طی سال‌های گذشته میزبان نمایش آثار فیلمسازان مستقل و فیلم‌های کوتاه از کشورهای مختلف بوده است. از جمله چهره‌هایی که آثارشان در دوره‌های پیشین این جشنواره به نمایش درآمده است، می‌توان به گای ریچی و شین میدوز اشاره کرد.

سی‌ویکمین دوره این جشنواره ۳ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۲ تا ۲۹ شهریور) در لندن برگزار می‌شود.

«های‌کپی» یک فیلم کوتاه اقتباسی است که داستان زهره را روایت می‌کند؛ دختری که پس از بازگشت از یک مهمانی، درگیر ماجرایی غیرمنتظره در زندگی دوستش می‌شود؛ اتفاقی که او را در برابر تصمیمی بزرگ و پرچالش قرار می‌دهد.

الهام کردا، ریحانه دارابی، مهدی حیدری، امیر محتشم، فرزان شمس و شایلی شمس بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

عوامل فیلم کوتاه «های‌کپی» عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمد رحمتی، تهیه‌کننده: سید محمدرضا همایی، مدیر فیلمبرداری: پویان آقابابایی، تدوین: حمید نجفی‌راد، طراحی و ترکیب صدا: محمدحسین ابراهیمی، طراح صحنه: سعید هنرمند، طراح لباس: سروناز امیدی، صدابردار: میلاد ملکی، موسیقی: پیام آزادی، اصلاح رنگ و نور: پویان آقابابایی، طراح جلوه‌های بصری: محمد کشاورز، چهره‌پرداز: زهرا امرالهی، عکاس: صبا اقرلو، طراح گرافیک: مریم برادران، تیزر: پیمان علیزاده، مدیر مالی: سید علی همایی، مدیر تولید: امید رضا، مدیر تدارکات: رضا احمدی، دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز: مهتاب شیخ انصاری، منشی صحنه: زهرا سعادتمند،پخش بین‌الملل: نشاط باقری،روابط عمومی: زهره کردلو.