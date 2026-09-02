«سر به سر» قصیده گلمکانی در جشنواره فیلم بوسان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «سر به سر» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی قصیده گلمکانی پس از پذیرش در پنجاه‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو، در دومین نمایش جهانی خود در سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان (BIFF) به نمایش درمی‌آید.

این فیلم محصول مشترک ایران و آلمان است و در بخش «پنجره‌ای به سینمای آسیا» (A Window on Asian Cinema) جشنواره بوسان روی پرده خواهد رفت.

سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان از ۶ تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ تا ۲۳ مهر) در شهر بوسان کره جنوبی برگزار می‌شود.

بازیگران «سر به سر» عبارتند از مهرنوش ستاری، سعید نادری، ابراهیم عزیزی، امیر حاجی‌محمدی، سامان مظلومی، رضا محسنی، الهه فرازمند، بهادر باستان‌حق، محمد سعیدی، نسیم بیارجمندی، انیس صنیعی و اردلان باقری با حضور افتخاری لی‌لی فرهادپور.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: قصیده گلمکانی، مجری طرح: صبا رضایی، همکار تهیه‌کننده: دیوید ام. لورنز، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، طراح صحنه و لباس: ملودی اسماعیلی، تدوین: مریم هاشمی‌پور، موسیقی: یونس اسکندری، صدابردار: فرزین زند، طراح گریم: علیرضا خورشید، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: مهدی تقی‌زاده، مشاوران پروژه: یاسمینا هایک، مجید موثقی و امیلی ورلا، مشاور داستان: دیوید ام. لورنز، مدیر تولید: محسن لشگری، مدیر تدارکات: مهرداد حشمت، تصحیح رنگ: حمیدرضا فطوره‌چیان، جلوه‌های بصری: علیرضا اکبری، شهرزاد اکبری و حمیدرضا فطوره‌چیان، دستیار اول فیلمبرداری: علی جعفری، دستیار دوم فیلمبرداری: آرسام زمانی، صداگذار: بهزاد مهدی‌زاده، دستیار صداگذار: سنا علویان، مدیر فنی صدا: خشایار بابایی‌زاده، افکت سالن: میلاد استخری، دستیار صدابردار: یزدان خلیل‌اللهی، دستیار صحنه و لباس: سایه شریفی، ویلن و ویولا: سینا کلوت، ویولنسل: آیناز جلیل‌پور، طراح پوستر: حمید کریلی، زیرنویس: رضا تاری‌وردی، دستیاران تدارکات: محمدرضا لشگری و غلامعلی زنگنه.