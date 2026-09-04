به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «این صداها واقعی‌ست» به نویسندگی و کارگردانی باران نیکراه، پس از حضور در جشنواره‌های SXSW لندن، Minimalen نروژ، Bašta Fest صربستان، ANONIMUL رومانی و BISFF هند این روزها در Džada Film Fest مونته‌نگرو (۳۱ اوت تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ / ۹ تا ۱۵ شهریور) به رقابت می‌پردازد.

«این صداها واقعی‌ست» از ۱۸ تا ۲۶ سپتامبر نیز در جشنواره بین‌المللی Sentiero Film Factory ایتالیا (۲۷ شهریور تا ۴ مهر) به نمایش درمی‌آید و پس از آن، در جشنواره‌های VIFF ونکوور کانادا (۱ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ / ۹ تا ۱۹ مهر)، Sedicicorto ایتالیا (۲ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ / ۱۰ تا ۱۹ مهر) و FILMETS Badalona اسپانیا (۱۵ تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ / ۲۳ مهر تا ۳ آبان) به نمایش درمی‌آید.

«این صداها واقعی‌ست» نخستین فیلم کوتاه باران نیکراه است و هدی زین‌العابدین، در کنار ایفای نقش در این فیلم، نخستین تجربه تهیه‌کنندگی خود را نیز در کنار باران نیکراه پشت سر گذاشته است.

عوامل فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: باران نیکراه، تهیه‌کنندگان: باران نیکراه، هدی زین‌العابدین، بازیگران: هدی زین‌العابدین، درین افشاریان، مشاور کارگردان: حبیب رضایی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، تدوین: حمید نجفی‌راد، طراح صحنه: محسن شاه‌ابراهیمی، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، مدیر صدابرداری: مهدی ابراهیم‌زاده، طراح گریم: عباس عباسی، طراح لباس: سارا خالدی، مدیر تولید: امیرحسین توانگر، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سمیرا شکوری، مشاور رسانه‌ای: بیتا موسوی، منشی صحنه: غزل رشیدی، عکاس: کیوان فرد، طراح پوستر: ارسلان امانتی، فیلمبردار پشت صحنه: رامبد رستگار.