الزام فعالان اقتصادی کرمان به ثبت معاملات در «سامانه جامع تجارت»

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قوام، پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با تأکید بر ضرورت ثبت و تأیید گردش کالا در سامانه جامع تجارت گفت: تمامی فعالان اقتصادی از واردکنندگان و صادرکنندگان تا بنکداران، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان موظف به ثبت فعالیت‌ها و معاملات خود در این سامانه هستند و در صورت ثبت‌نکردن اطلاعات، احتمال قاچاق کالا مطرح می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به الزامات قانونی شفاف‌سازی گردش کالا افزود: مبنای اجرای برنامه‌های مربوط به شفافیت گردش کالا، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و از سال ۱۳۹۹ سامانه جامع تجارت برای ثبت اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی فعال شده است.

وی ادامه داد: تمامی فعالان اقتصادی باید فعالیت‌ها و خریدوفروش‌های خود را در این سامانه ثبت و تأیید کنند تا امکان شفاف‌سازی و رصد گردش کالا فراهم شود؛ در غیر این صورت، ظن قاچاق وجود دارد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان کرمان با بیان اینکه فعالان اقتصادی موظف‌اند نقش خود را در سامانه جامع تجارت مشخص کنند، گفت: هر فعال اقتصادی باید وضعیت فعالیت خود را به‌عنوان واردکننده، تولیدکننده، خرده‌فروش یا عمده‌فروش تعیین کند و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی باید به‌صورت شفاف ثبت شود.

قوام، با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده درباره میزان شفافیت گردش کالا در بخش‌های مختلف اقتصادی استان کرمان بیان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته در سه بخش تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان، میزان شفافیت حدود ۷۰ درصد برآورد شده است.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه جامع انبارها خبر داد و تصریح کرد: وضعیت موجودی کالا در هر انبار باید مشخص باشد و ورود و خروج کالاها نیز به‌طور کامل در این سامانه ثبت و ضبط شود.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان کرمان با اشاره به تشکیل کمیته پیشگیری از عرضه کالای قاچاق ادامه داد: در این کمیته، وضعیت بازار رصد می‌شود و اطلاعاتی که در اختیار همکاران ما در بخش بازرسی سازمان قرار می‌گیرد، از نظر ثبت‌شدن در سامانه جامع انبارها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قوام، تأکید کرد: اطلاعات انبارها باید در سامانه مربوطه ثبت شده باشد و افرادی که انبارهای مخفی دارند، طبیعتاً اطلاعاتی از انبارهای خود در این سامانه ثبت نکرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت تأمین کالا در کشور گفت: با وجود شرایط موجود، صادرات و واردات از طریق مرزهای زمینی در حال انجام است و فعالیت‌ها متوقف نشده است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: کالا به‌وفور در دسترس است و در حال حاضر احساس کمبودی در زمینه کالا وجود ندارد.

قوام، همچنین از فعالیت حدود ۱۳۰ هزار واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی در استان کرمان خبر داد و اظهار کرد: معمولاً سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد صنفی از چرخه فعالیت خارج می‌شوند، اما واحدهای جدید نیز وارد این چرخه می‌شوند.

وی ادامه داد: طی چند سال اخیر، میزان کاهش واحدهای صنفی در مقایسه با تعداد واحدهایی که به چرخه فعالیت وارد شده‌اند، کمتر بوده است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات اتاق‌های اصناف استان اشاره کرد و گفت: انتخابات اتاق‌های اصناف استان کرمان در شهریورماه امسال برگزار و اعتبارنامه منتخبان نیز صادر شده است؛ همچنین میزان مشارکت در انتخابات مرکز استان ۱۰۰ درصد بوده است.

ثبت ۱۶۰۰ انبار استان کرمان در سامانه جامع انبارها

در ادامه این نشست، رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، با تأکید بر ضرورت ثبت اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی در سامانه جامع تجارت گفت: تمامی واحدهای صنفی، صنعتی و معدنی باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند.

تیمور شمس‌الدینی، افزود: تاکنون یک‌هزار و ۶۰۰ انبار مربوط به استان کرمان در سامانه جامع انبارها به ثبت رسیده است.

ارسال ۸۵ پرونده قاچاق کالا و ارز به تعزیرات

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست خبری با تشریح عملکرد بازرسی‌های انجام‌شده در بازار و انبارهای استان کرمان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸۵ پرونده قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

محسن برخوردار، با اشاره به انجام ۹ هزار و ۵۴۷ مورد بازرسی از سطح بازار و انبارها افزود: در جریان این بازرسی‌ها، یک‌هزار و ۵۵۳ مورد تخلف شناسایی شده که ۸۶ مورد از آن‌ها مربوط به قاچاق کالا بوده است.

معاون بازرسی سازمان صمت استان کرمان، ارزش پرونده‌های ارسال‌شده به تعزیرات حکومتی را ۳۱۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بازرسی‌ها با هدف نظارت بر وضعیت بازار و شناسایی تخلفات انجام می‌شود.

برخوردار، در ادامه با اشاره به شکایت‌های مردمی از وضعیت بازار استان کرمان بیان کرد: در نیمه نخست امسال یک‌هزار و ۹۳ مورد شکایت مردمی ثبت شده که بیشترین موارد آن مربوط به گران‌فروشی و درج‌نکردن قیمت کالاها بوده است.

وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی شکایت‌های ثبت‌شده در استان افزود: شهرستان‌های کرمان، سیرجان و رفسنجان بیشترین میزان شکایت را داشته‌اند و شهرستان‌های نرماشیر، ارزوئیه، کوهبنان و انار نیز کمترین میزان شکایت از وضعیت بازار را به خود اختصاص داده‌اند.