به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی امروز چهارشنبه با اشاره به وجود ۱۸ نوع ماده معدنی در استان اظهار کرد: در برنامه راهبردی توسعه لرستان، توجه ویژه‌ای به بهره‌مندی از ظرفیت‌های این حوزه برای ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم شده است.

وی ادامه داد: برنامه‌های ویژه‌ای در حوزه اکتشاف مواد معدنی و تسهیل بهره‌برداری از معادن و ظرفیت‌های این بخش نیز در حال پیگیری و اجراست.

استفاده از ظرفیت تفویض اختیار استانداران

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: با توجه به تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استانداران، می‌توان از این ظرفیت برای رفع بخشی از چالش‌های موجود در حوزه معدن و تسهیل روند بهره‌برداری از ظرفیت‌های این بخش استفاده کرد.

شاهرخی تأکید کرد: استفاده هدفمند از اختیارات موجود می‌تواند به تسریع در پیگیری مسائل معادن و رفع موانع پیش روی فعالیت‌های این حوزه کمک کند.

ضرورت تأمین منابع مالی برای نوسازی تجهیزات معادن

وی با اشاره به ضرورت نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده در معادن استان اظهار داشت: تأمین منابع مالی برای نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز این حوزه باید به‌صورت ویژه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گیرد.

استاندار لرستان افزود: نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات می‌تواند در افزایش بهره‌وری و استفاده بهتر از ظرفیت‌های معدنی استان مؤثر باشد.

تقدیر از عملکرد وزارت صمت

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه یکی از موفق‌ترین و مؤثرترین وزارتخانه‌ها در دولت چهاردهم و دولت‌های پیشین بوده و با توجه به شرایط کنونی جنگ و تحریم، عملکرد مناسبی داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های وزارت صمت، زمینه برای رفع موانع، توسعه فعالیت‌های معدنی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های این بخش در لرستان فراهم شود.