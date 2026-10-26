به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیخی از تقویت ناوگان لجستیکی و عملیاتی این شرکت با هدف افزایش تاب‌آوری شبکه برق، ارتقای آمادگی در شرایط بحرانی و تسریع در خدمات‌رسانی به مشترکان خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه تجهیزات عملیاتی اظهار کرد: تقویت ناوگان خودرویی شرکت، اقدامی راهبردی برای بهبود کیفیت خدمات، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی به شمار می‌رود.

شیخی افزود: خودروهای جدید امکان واکنش سریع‌تر به حوادث و مشکلات شبکه برق، به‌ویژه در شرایط نامساعد جوی و بحران‌های احتمالی را فراهم می‌کنند و زمینه بهره‌مندی سریع‌تر مشترکان از انرژی برق و روشنایی را فراهم خواهند ساخت.

معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به مشخصات ناوگان جدید گفت: این مجموعه شامل ۱۲ دستگاه کامیون ۶ تنی است که با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان خریداری شده‌اند و در مرحله نصب بالابرهای تلسکوپی مفصلی ۱۷ متری قرار دارند.

وی ادامه داد: پس از تکمیل تجهیزات، این خودروها با هدف افزایش سرعت و کیفیت خدمات، در اختیار مدیریت‌های توزیع نیروی برق شهرستان‌های استان قرار می‌گیرند.

شیخی با تأکید بر ضرورت تجهیز اکیپ‌های عملیاتی به امکانات روزآمد بیان کرد: توسعه ناوگان عملیاتی، نقش مؤثری در تسریع روند خدمت‌رسانی، بهبود عملکرد نیروها هنگام بروز حوادث و افزایش کیفیت خدمات ارائه‌شده به مردم دارد.