به گزارش خبرنگار مهر، دوران حضور یحیی گل‌محمدی سرمربی ایرانی تیم فوتبال دهوک عراق در این تیم به نیم‌فصل هم نخواهد رسید. با توجه به مذاکرات مسئولان فدراسیون فوتبال ایران با مدیران باشگاه دهوک جدایی این مربی از تیم عراقی را باید قطعی دانست تا سرمربی سابق پرسپولیس هدایت تیم فوتبال امید ایران را بر عهده بگیرد.

در همین حال «خزوان محمد» کارشناس فوتبال کردستان عراق در گفتگو با شبکه «rudawsports»، با انتقاد از عملکرد یحیی گل‌محمدی در تیم فوتبال دهوک معتقد است این مربی ایرانی با وجود در اختیار داشتن امکانات و بازیکنان مورد نیاز نتوانسته است نتایج قابل قبولی کسب کند.

او اظهار داشت: مشکلات این تیم تنها به نتیجه مسابقات محدود نمی‌شود و از نظر فنی و تاکتیکی نیز نشانه‌های متعددی از ضعف دیده می‌شود. به اعتقاد او شیوه بازی دهوک و تصمیم‌های فنی اتخاذشده در مسابقات اخیر نتوانسته است شرایط این تیم را بهبود ببخشد.

این کارشناس فوتبال کردستان عراق همچنین با اشاره به نتایج اخیر دهوک اظهار داشت: این تیم در چهار مسابقه متوالی نتوانسته است به پیروزی برسد و تداوم این شرایط، پرسش‌هایی را درباره عملکرد کادر فنی و وضعیت تاکتیکی تیم مطرح می‌کند.

خزوان محمد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت دهوک پس از دیدار اخیر اظهار داشت: به نظر می‌رسد حتی یحیی گل‌ محمدی نیز از شرایط تیم و عملکرد شاگردانش رضایت کامل ندارد و وضعیت دهوک در مسابقات اخیر نشان‌دهنده مشکلاتی است که برای برطرف کردن آن‌ها باید تصمیم‌های فنی مناسبی اتخاذ شود.