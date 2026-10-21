  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۴

باوجود سفر ایرانی‌ها به عراق؛

انتخاب سرمربی امید پیچیده شد؛ دهوک عراق جدایی گل محمدی را تکذیب کرد

انتخاب سرمربی امید پیچیده شد؛ دهوک عراق جدایی گل محمدی را تکذیب کرد

باشگاه دهوک عراق با انتشار بیانیه ای جدایی سرمربی ایرانی تیم فوتبال خود را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی است که بحث حضور یحیی گل محمدی در تیم فوتبال امید ایران جدی شده است و از همین جهت نمایندگان فدراسیون فوتبال ایران برای مذاکره با مدیران باشگاه دهوک عراق که گل محمدی هدایت آن را برعهده گرفته اند راهی این کشور شده اند اما تا لحظه نگارش این خبر هنوز جدایی این مربی از دهوک قطعی نشده است.

در همین حال رسانه باشگاه دهوک با انتشار بیانیه ای کوتاه اعلام کرد: «تمام شایعات منتشرشده درباره باشگاه دهوک مبنی بر کناره‌گیری یحیی گل‌محمدی از هدایت این تیم که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند، صحت ندارند و این شایعات بر باشگاه دهوک و شرایط آن تأثیر می‌گذارند.

باشگاه دهوک حق قانونی خود می‌داند که علیه رسانه‌ها و نهادهای منتشرکننده این شایعات، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.»

انتخاب سرمربی امید پیچیده شد؛ دهوک عراق جدایی گل محمدی را تکذیب کرد

کد مطلب 6984784
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها