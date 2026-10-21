انتخاب سرمربی امید پیچیده شد؛ دهوک عراق جدایی گل محمدی را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی است که بحث حضور یحیی گل محمدی در تیم فوتبال امید ایران جدی شده است و از همین جهت نمایندگان فدراسیون فوتبال ایران برای مذاکره با مدیران باشگاه دهوک عراق که گل محمدی هدایت آن را برعهده گرفته اند راهی این کشور شده اند اما تا لحظه نگارش این خبر هنوز جدایی این مربی از دهوک قطعی نشده است.

در همین حال رسانه باشگاه دهوک با انتشار بیانیه ای کوتاه اعلام کرد: «تمام شایعات منتشرشده درباره باشگاه دهوک مبنی بر کناره‌گیری یحیی گل‌محمدی از هدایت این تیم که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند، صحت ندارند و این شایعات بر باشگاه دهوک و شرایط آن تأثیر می‌گذارند.

باشگاه دهوک حق قانونی خود می‌داند که علیه رسانه‌ها و نهادهای منتشرکننده این شایعات، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.»