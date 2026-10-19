به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال برای توافق نهایی با یحیی گل محمدی سرمربی تیم دهوک عراق برای نشستن روی نیمکت تیم فوتبال امید تا المپیک ۲۰۲۸ به علی تارقلی زاده رئیس کمیته فنی و محمدرحمان سالاری عضو هیئت رئیسه فدراسیون اجازه داد تا در سفر با عراق، مقدمات جدایی گل محمدی از باشگاه و همچنین توافق نهایی مالی با او را فراهم کنند تا این مربی هدایت ملی پوشان زیر ۲۳ سال را بر عهده بگیرد.

نمایندگان فدراسیون از وکیل گل محمدی خواستند تا موضوع فسخ قرارداد با باشگاه عراقی را دنبال کند تا آنها پس از توافق نهایی بر سر این موضوع درباره جزئیات مالی با گل محمدی نیز به رقم نهایی برسند.

گل محمدی در صورت فسخ دوطرفه با دهوک عراق پای میز مذاکره نهایی با فدراسیون فوتبال ایران خواهد نشست تا با دادن تخفیف قابل توجه نسبت به قرارداد اخیر خود در لیگ برتر ایران و همچنین فصل جاری فوتبال عراق درباره سایر مسائل لجستکی و پشتیبانی نظیر اردوهای مستمر با حضور تمام بازیکنان حاضر در لیست دعوتی‌ها خواسته‌های خود را به تاج منتقل کند.

تارقلی زاده و سالاری نیز تاکید کرده اند حمایت همه جانبه تاج و مجموعه فدراسیون فوتبال از گل محمدی خواهد بود تا بتواند خواسته های فنی خود را در مسیر راهیابی تیم امید به المپیک ۲۰۲۸ پیاده کند.

بنابراین اگر هر دو طرف روی مواضع فعلی خود باقی بمانند تنها امضای پای قرارداد طرفین باقی می ماند تا گل محمدی برای نخستین بار هدایت تیم فوتبال امید را بر عهده بگیرد.