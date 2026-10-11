کشف ۲۳ سکه تاریخی قاچاق در ایستگاه مترو شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی از کشف ۲۳ قطعه سکه تاریخی قاچاق در یکی از ایستگاه‌های مترو این شهر خبر داد و گفت: مأموران کلانتری ۱۴ مدرس در راستای حفظ سرمایه‌های ملی و مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت‌زنی در یکی از ایستگاه‌های مترو شیراز به یک شهروند مشکوک شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

رستمی افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از این فرد، ۲۳ قطعه سکه تاریخی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز در پایان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم گفت: این فرد برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.