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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

کشف ۲ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در فارس طی ۵ روز

کشف ۲ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در فارس طی ۵ روز

شیراز- فرمانده انتظامی استان فارس از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۲ هزار و ۲۸ میلیارد ریال و دستگیری ۲۰۶ متهم در جریان اجرای طرح پنج‌روزه مقابله با قاچاق کالا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی گفت: مأموران انتظامی فارس در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالاهای خارجی و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و رصدهای میدانی، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را در سطح استان کشف کردند.

وی افزود: در این عملیات، یک دستگاه خودروی خارجی، ۲۵ دستگاه موتورسنگین، ۱۰۵ هزار و ۵۹۲ لیتر سوخت، یک میلیون و ۷۴ هزار نخ سیگار، ۶ هزار کیلوگرم تنباکو و ۷ هزار و ۹۷۵ عدد انواع کالا کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: ۲ هزار و ۹۳۸ ثوب پوشاک و کیف و کفش، ۴ هزار و ۵۰۰ متر پارچه، ۳۷ دستگاه استخراج رمزارز، ۸۰۰ کیلوگرم آرد و یک تن و ۹۰ کیلوگرم برنج خارجی فاقد مجوز نیز از دیگر اقلام مکشوفه در این طرح بود.

ملکی با اشاره به برآورد کارشناسی ارزش کالاهای کشف‌شده به میزان ۲ هزار و ۲۸ میلیارد ریال گفت: در جریان اجرای این طرح، ۱۶۹ دستگاه وسیله نقلیه توقیف، ۲۰۶ متهم دستگیر و ۲۰۸ فقره پرونده تشکیل شد.

وی مبارزه با قاچاق کالا را از اولویت‌های اصلی پلیس دانست و اظهار کرد: قاچاق کالا از موانع تولید و شکوفایی اقتصادی کشور است و پلیس با جدیت با این پدیده مقابله می‌کند.

فرمانده انتظامی استان فارس از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت قاچاقچیان را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6992745

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