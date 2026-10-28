کشف ۲ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در فارس طی ۵ روز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی گفت: مأموران انتظامی فارس در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالاهای خارجی و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و رصدهای میدانی، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را در سطح استان کشف کردند.

وی افزود: در این عملیات، یک دستگاه خودروی خارجی، ۲۵ دستگاه موتورسنگین، ۱۰۵ هزار و ۵۹۲ لیتر سوخت، یک میلیون و ۷۴ هزار نخ سیگار، ۶ هزار کیلوگرم تنباکو و ۷ هزار و ۹۷۵ عدد انواع کالا کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: ۲ هزار و ۹۳۸ ثوب پوشاک و کیف و کفش، ۴ هزار و ۵۰۰ متر پارچه، ۳۷ دستگاه استخراج رمزارز، ۸۰۰ کیلوگرم آرد و یک تن و ۹۰ کیلوگرم برنج خارجی فاقد مجوز نیز از دیگر اقلام مکشوفه در این طرح بود.

ملکی با اشاره به برآورد کارشناسی ارزش کالاهای کشف‌شده به میزان ۲ هزار و ۲۸ میلیارد ریال گفت: در جریان اجرای این طرح، ۱۶۹ دستگاه وسیله نقلیه توقیف، ۲۰۶ متهم دستگیر و ۲۰۸ فقره پرونده تشکیل شد.

وی مبارزه با قاچاق کالا را از اولویت‌های اصلی پلیس دانست و اظهار کرد: قاچاق کالا از موانع تولید و شکوفایی اقتصادی کشور است و پلیس با جدیت با این پدیده مقابله می‌کند.

فرمانده انتظامی استان فارس از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت قاچاقچیان را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.