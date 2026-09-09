کشف ۱۴۹ قطعه سکه تاریخی از خودروی قاچاقچی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران کلانتری ۱۵ قصرالدشت هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی سواری زانتیا مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۱۴۹ قطعه سکه تاریخی قاچاق و فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار مربوط به قاچاق را در اسرع وقت از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.