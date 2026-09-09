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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

کشف ۱۴۹ قطعه سکه تاریخی از خودروی قاچاقچی در شیراز

کشف ۱۴۹ قطعه سکه تاریخی از خودروی قاچاقچی در شیراز

شیراز- فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری یک قاچاقچی و کشف ۱۴۹ قطعه سکه تاریخی قاچاق و فاقد مجوز از یک دستگاه خودروی سواری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران کلانتری ۱۵ قصرالدشت هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی سواری زانتیا مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۱۴۹ قطعه سکه تاریخی قاچاق و فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار مربوط به قاچاق را در اسرع وقت از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6942563

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