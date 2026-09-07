به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد احمدی گفت: در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر نگهداری، خرید و فروش تعدادی اشیای عتیقه و تاریخی توسط سوداگران و قاچاقچیان در شهرستان مرودشت، موضوع در دستور کار مأموران اداره عملیات فرماندهی یگان حفاظت میراثفرهنگی استان فارس قرار گرفت.
وی ادامه داد: مأموران با گسترش چتر اطلاعاتی و فعالسازی شبکه منابع، پس از هماهنگی با دادستان شهرستان و با پشتیبانی عملیاتی عوامل انتظامی، اقدامات لازم را برای شناسایی و دستگیری متهمان آغاز کردند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان فارس افزود: مأموران پس از حصول اطمینان و با رعایت اصل غافلگیری، در عملیاتی برنامهریزیشده، منزل و مخفیگاه متهمان را مورد بازرسی قرار دادند.
احمدی تصریح کرد: در جریان این عملیات، تعدادی شیء تاریخی به همراه چند نارنجک دستساز که بنا بر بررسیهای اولیه برای ایجاد انفجار در حفاریها ساخته شده بود، کشف و ضبط شد.
وی گفت: در این رابطه دو متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مقر فرماندهی یگان حفاظت منتقل شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی فارس افزود: اشیای مکشوفه برای بررسیهای کارشناسی و تعیین قدمت و اصالت در اختیار کارشناسان میراثفرهنگی قرار گرفته است.
احمدی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، فرماندهی انتظامی و شهروندان، تأکید کرد: این اشیا صرفاً به دلیل قدمت، دارای ارزش مطالعاتی هستند و برخلاف تصور برخی افراد، ارزش ریالی قابلتوجهی ندارند و فعالیت در این حوزه تنها میتواند موجب گرفتاری و برخورد قانونی شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در صیانت از میراثفرهنگی گفت: گزارشهای مردمی نقش مهمی در شناسایی متخلفان و جلوگیری از نگهداری و خروج غیرمجاز آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی دارد.
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