تحویل ۲۱۴ قطعه تاریخی توسط یک شهروند به متولیان میراث فرهنگی مرودشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نجفی از تحویل داوطلبانه مجموعهای ارزشمند شامل ۲۰۹ سکه دوره اسلامی و ۵ پیکان تاریخی توسط یک شهروند وظیفهشناس به این اداره خبر داد و گفت: این اقدام ارزشمند که نشاندهنده ابعاد عمیق صیانت مردمی از تاریخ است، موجب افزایش بیش از پیش آثار تاریخی مخزن شهرستان شده و مسیر جدیدی را برای پژوهشهای تخصصی درباره سکههای دوره اسلامی در منطقه فراهم میکند.
وی با اشاره به جزئیات این مجموعه ادامه داد: طبق بررسیهای کارشناسی، این ۲۰۹ قطعه سکه متعلق به سدههای نخستین اسلامی است که به همراه ۵ عدد پیکان تاریخی، پس از سپری کردن مراحل قانونی ثبت، برای نگهداری به مخزن حفاظتی اداره منتقل شدند.
سرپرست اداره میراثفرهنگی مرودشت با تقدیر از این الگوی رفتار مسئولانه، تأکید کرد: صیانت از هویت کهن این سرزمین بدون همراهی مردم امکانپذیر نیست. این اقدام داوطلبانه نمادی از پیوند عمیق شهروندان با ریشههای تاریخی خود است و ما امیدواریم چنین رفتارهایی سرلوحه تمامی دغدغهمندان میراث ملی قرار گیرد.
نجفی در پایان خاطرنشان کرد: از تمامی شهروندان درخواست میشود در صورت مواجهه با اشیای تاریخی، مراتب را از طریق کانالهای رسمی اطلاعرسانی کنند تا این آثار طبق ضوابط علمی و قانونی، مستندسازی و برای نسلهای آینده حفاظت شود.
