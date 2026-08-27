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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

کشف ۶۱ قطعه تاریخی و باستانی در مرودشت

کشف ۶۱ قطعه تاریخی و باستانی در مرودشت

مرودشت- فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۴۷ قطعه فلزی، ۱۲ ظرف سفالی، یک کوزه و یک شیء فلزی باستانی از یک تلمبه‌خانه در یکی از روستاهای اطراف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریبرز مردانی از کشف ۶۱ قطعه شیء تاریخی و باستانی در یکی از روستاهای اطراف این شهرستان خبر داد و گفت: درپی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری اموال باستانی در یک تلمبه‌خانه واقع در زمین کشاورزی یکی از روستاهای اطراف مرودشت، مأموران پاسگاه انتظامی تخت جمشید با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل و انجام بازرسی، موفق به کشف ۴۷ قطعه فلزی کوچک تاریخی، ۱۲ عدد ظرف سفالی، یک کوزه و یک قطعه شیء فلزی باستانی شدند که دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شد، ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ مردانی خاطرنشان کرد: اشیای کشف‌شده برای انجام بررسی‌های تخصصی، تعیین اصالت و حفظ آثار تاریخی به اداره میراث فرهنگی تحویل داده شد.

کد مطلب 6929455

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