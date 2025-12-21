۵۰۰ عدد سکه و اشیای تاریخی در داراب کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدرحمان هاشمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای صیانت و حراست از میراث کهن و تاریخی پیشینیان و با اشراف اطلاعاتی پلیس بر فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه اشخاصی که اقدام به حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق اشیای تاریخی می‌نمایند، مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی از پیدایش و نگهداری تعداد قابل توجهی اشیای تاریخی در منزل شخصی در یکی از محلات این شهرستان مطلع گردیده که رسیدگی به موضوع در دستورکار آنها قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی پس از هماهنگی مرجع قضائی، به محل نگهداری اشیا تاریخی اعزام شدند و در بازرسی به عمل آمده از آن محل تعداد ۵۰۰ عدد انواع سکه و اشیای با ارزش تاریخی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی داراب ضمن اشاره به اینکه در این زمینه ۲ نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند، افزود: برابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه این اشیای مکشوفه قدمت تاریخی دارد.

سرهنگ هاشمی در پایان ضمن هشدار به افراد سودجویی که در صدد غارت میراث کهن و تاریخی هستند، تاکید کرد: حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور وظیفه‌ای همگانی بوده و همکاری شهروندان ضامن حفظ و انتقال این سرمایه‌های گرانبها به نسل‌های آینده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته خبری مبنی بر «لو رفتن گنج پدر توسط دختر ۱۳ ساله او در داراب و بازداشت این پدر توسط پلیس» فارس در فضای مجازی منتشر شده که بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که پدر این خانواده یک سال قبل فوت کرده است و این خبر به صورت نادرست در فضای مجازی منتشر شده است.