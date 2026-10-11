https://mehrnews.com/x3dj4V ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۰ کد مطلب 6975047 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۰ حماسه آفرینی مردم ایرانشهر در شب ۲۲۵ ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در دویست و بیست و پنجمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع برگزار کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6975047 کپی شد مطالب مرتبط کشف محموله مواد افیونی از سوداگران مرگ در مرزهای سیستان و بلوچستان اجرای طرح هادی در ۴۰ روستای چابهار تا پایان سال هدفگذاری شد امامجمعه ایرانشهر: مردم موارد مشکوک را به نیروهای امنیتی اطلاع دهند نمایش اتحاد و همدلی مردم انقلابی ارومیه در ۲۲۵امین اجتماع شبانه ۲۲۵ شب حماسه و همدلی سلماسی در حمایت از رهبری و انقلاب فرماندار بمپور: پیوند اقوام و مذاهب منطقه اجازه اختلافافکنی نمیدهد دلدادگی ایرانشهری ها به شب ۲۲۶ رسید درخشش مردم ایرانشهر در دویست و بیست و هفتمین شب حضور برچسبها اجتماع مردمی تجمع مردمی چابهار
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