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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۰

حماسه آفرینی مردم ایرانشهر در شب ۲۲۵

حماسه آفرینی مردم ایرانشهر در شب ۲۲۵

ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در دویست و بیست و پنجمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع برگزار کردند.

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کد مطلب 6975047

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