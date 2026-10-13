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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۰

درخشش مردم ایرانشهر در دویست و بیست و هفتمین شب حضور

درخشش مردم ایرانشهر در دویست و بیست و هفتمین شب حضور

ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در دویست و بیست و هفتمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع برگزار کردند.

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کد مطلب 6977246

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