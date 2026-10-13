https://mehrnews.com/x3djYN ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۰ کد مطلب 6977246 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۰ درخشش مردم ایرانشهر در دویست و بیست و هفتمین شب حضور ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در دویست و بیست و هفتمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع برگزار کردند. دریافت 49 MB کد مطلب 6977246 کپی شد مطالب مرتبط مولوی کریمزائی: مجاهدت نیروهای انتظامی برای امنیت شایسته قدردانی است حماسه حضور ایرانشهریها در شب ۲۲۸ دلدادگی ایرانشهری ها به شب ۲۲۶ رسید نمایش اقتدار و اتحاد مردم ارومیه در شب ۲۲۷ اجتماع شبانه حماسه آفرینی مردم ایرانشهر در شب ۲۲۵ اجتماع شبانه مردم ولایی سلماس در شب ۲۲۷ مقاومت ملی ۸۵ درصد کمکهای بازسازی عتبات به چرخه تولید داخلی میرسد تسهیلات اشتغالزایی ایرانشهر به طرحهای اولویتدار هدایت شود برچسبها ایرانشهر تجمع مردمی سیستان و بلوچستان اجتماع مردمی
نظر شما