به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در خطبه‌های نمازجمعه ایرانشهر با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به سالروز شهادت آیت‌الله اشرفی اصفهانی، از شهدای محراب، اشاره کرد و گفت: این شهید والامقام با صفای باطن و دوری از هوای نفس، در دفاع از جبهه حق نقش‌آفرینی کرد و سیره او می‌تواند برای نسل جوان الهام‌بخش باشد.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان با هدف تسلیم‌کردن ایران و تضعیف اراده ملت، از شیوه‌های مختلف برای فشار بر کشور استفاده می‌کنند و مقابله با این اقدامات، به حفظ وحدت ملی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی نیاز دارد.

تأکید بر هوشیاری مردم و همکاری برای حفظ امنیت

امام‌جمعه ایرانشهر با اشاره به تهدیدهای امنیتی، بر ضرورت همکاری مردم با نیروهای مسئول تأمین امنیت تأکید کرد و گفت: شهروندان باید هرگونه مورد مشکوک را به نیروهای امنیتی و انتظامی، از جمله سپاه پاسداران، اطلاع دهند؛ چراکه حفظ امنیت نیازمند هوشیاری عمومی و همکاری مردم با نیروهای مسئول است.

بزمانی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تحریف واقعیت‌های جنگ افزود: نباید اجازه داد دشمن روایتگر حوادث و واقعیت‌های کشور باشد؛ زیرا بازتاب درست واقعیت‌ها و تبیین رویدادها، در حفظ آگاهی عمومی و مقابله با عملیات روانی نقش مهمی دارد.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران باید با تکیه بر ایمان، وحدت و ظرفیت‌های داخلی، در برابر فشارها ایستادگی کند و اجازه ندهد فضاسازی‌های رسانه‌ای، انسجام جامعه را تضعیف کند.

امام‌جمعه ایرانشهر همچنین با اشاره به آنچه گسترش گفتمان تمدن نوین اسلامی خواند، بر ضرورت تقویت توان داخلی و حفظ استقلال کشور در برابر قدرت‌های سلطه‌گر تأکید کرد.

از ترویج فرهنگ نماز تا پاسخ‌گویی درباره ادعاهای اقتصادی

حجت‌الاسلام بزمانی در بخش دیگری از سخنان خود، ترویج فرهنگ نماز را مسئولیتی مشترک میان خانواده‌ها، مدارس، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای اجتماعی دانست و اظهار کرد: برای تقویت جایگاه نماز در جامعه، باید زمینه گرایش بیشتر نسل جوان به این فریضه فراهم شود و نهادهای فرهنگی و آموزشی در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی در ادامه با انتقاد از طرح ادعای فقر ۷۰ درصدی مردم گفت: چنین اظهاراتی از نظر وی با واقعیت‌های جامعه فاصله دارد و مسئولان و متولیان باید نسبت به انتشار این‌گونه مطالب حساس باشند و در برابر آن پاسخ‌گویی لازم را داشته باشند.

امام‌جمعه ایرانشهر با تأکید بر ضرورت پرهیز از اظهارات اختلاف‌برانگیز افزود: اختلاف‌افکنی و انتشار مطالب نادرست می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند؛ ازاین‌رو، بیان مسائل کشور باید با دقت، انصاف و مسئولیت‌پذیری همراه باشد.

وی در پایان، حفظ وحدت ملی، هوشیاری در برابر تهدیدهای امنیتی، مقابله با تحریف واقعیت‌ها و تقویت فرهنگ دینی را از عوامل مهم حفظ انسجام جامعه و عبور از چالش‌های پیش‌رو دانست.