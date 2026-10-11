۲۲۵ شب حماسه و همدلی سلماسی در حمایت از رهبری و انقلاب

ارومیه - مردم ولایی سلماس در دویست و بیست و پنجمین موج مقاومت ملی در حمایت از وطن و رهبری در خیابان تجمع کردند.