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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۴

۲۲۵ شب حماسه و همدلی سلماسی در حمایت از رهبری و انقلاب

۲۲۵ شب حماسه و همدلی سلماسی در حمایت از رهبری و انقلاب

ارومیه - مردم ولایی سلماس در دویست و بیست و پنجمین موج مقاومت ملی در حمایت از وطن و رهبری در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6975049

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