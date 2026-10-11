https://mehrnews.com/x3dj4X ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۴ کد مطلب 6975049 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۴ ۲۲۵ شب حماسه و همدلی سلماسی در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - مردم ولایی سلماس در دویست و بیست و پنجمین موج مقاومت ملی در حمایت از وطن و رهبری در خیابان تجمع کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6975049 کپی شد مطالب مرتبط خانه شهر کرمان را نجات دهید؛ لزوم نگاه هویتی به بناهای فرهنگی حماسه آفرینی مردم ایرانشهر در شب ۲۲۵ دویست و بیستوپنجمین شب تجمعات مردم زنجان در میدان برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
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