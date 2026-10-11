https://mehrnews.com/x3dj4W ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۳ کد مطلب 6975048 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۳ نمایش اتحاد و همدلی مردم انقلابی ارومیه در ۲۲۵امین اجتماع شبانه ارومیه -مردم انقلابی ارومیه در ادامه موج ۲۲۵ شب های مقاومت ملی در حمایت از وطن در خیابان تجمع کردند. دریافت 28 MB کد مطلب 6975048 کپی شد مطالب مرتبط مردی که وسط خیابان کتاب میخواند حماسه آفرینی مردم ایرانشهر در شب ۲۲۵ مدیرعامل پرسپولیس:به ازای هر گل یک نفر را آزاد می کنیم دویست و بیستوپنجمین شب تجمعات مردم زنجان در میدان برچسبها ارومیه تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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