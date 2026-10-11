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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۳

نمایش اتحاد و همدلی مردم انقلابی ارومیه در ۲۲۵امین اجتماع شبانه

نمایش اتحاد و همدلی مردم انقلابی ارومیه در ۲۲۵امین اجتماع شبانه

ارومیه -مردم انقلابی ارومیه در ادامه موج ۲۲۵ شب های مقاومت ملی در حمایت از وطن در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6975048

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