حافظ و شهیدان؛ دو روایت از حقیقت و آزادگی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه ممتاز شیراز در تاریخ و فرهنگ ایران، گفت: هویت این شهر فراتر از باغ‌های دل‌انگیز، بناهای تاریخی و غزل‌های عاشقانه حافظ است و در پیوندی عمیق میان دین، هنر، معنویت و حماسه ریشه دارد.

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۱۵ هزار شهید استان فارس افزود: ایشان شیراز را مهد دین، هنر و حماسه خواندند؛ تعبیری که ابعاد گوناگون هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین را بازتاب می‌دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس تصریح کرد: دین به زندگی مردم این خطه معنا بخشیده، هنر جلوه‌گاه ذوق و اندیشه ایرانی بوده و حماسه در بزنگاه‌های تاریخی، پاسدار ایمان، استقلال و عزت این ملت شده است.

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر جایگاه حافظ شیرازی در هویت فرهنگی ایران اظهار کرد: شعر حافظ فراتر از زیبایی واژگان و مضامین عاشقانه، دریچه‌ای به سوی معرفت، آزادگی و حقیقت‌جویی است. انس این شاعر بزرگ با قرآن کریم و بازتاب مفاهیمی همچون عشق الهی، توکل، پرهیز از ریا و صداقت در دیوان او، شعرش را به آمیزه‌ای از زیبایی، حکمت و معنویت تبدیل کرده است؛ گنجینه‌ای که پس از قرن‌ها همچنان زنده و اثرگذار مانده است.

وی آزادگی را از محورهای اصلی اندیشه حافظ دانست و افزود: حافظ در برابر ریاکاری و سوءاستفاده از مقدسات می‌ایستد و انسان را به صداقت، پاکی درون و رهایی از تعلقات کاذب فرامی‌خواند. این اندیشه با ریشه‌های فرهنگ ایرانی، از جمله حقیقت‌طلبی، عزت انسانی و عدالت‌خواهی، پیوندی عمیق دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس راز ماندگاری حافظ را بیان دغدغه‌های همیشگی انسان دانست و گفت: عشق، امید، رنج، ایمان و جست‌وجوی حقیقت به دوره‌ای خاص تعلق ندارند و همین ویژگی، شعر او را برای نسل‌های مختلف زنده نگه داشته است.

حماسه شهیدان؛ تجلی ایمان و آزادگی

حجت الاسلام ولدان با اشاره به جایگاه حماسه در هویت تاریخی شیراز و فارس بیان کرد: حماسه در فرهنگ ایرانی تنها به نبرد نظامی محدود نیست، بلکه جلوه‌ای از ایمان، فداکاری، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز است. ۱۵ هزار شهید استان فارس نماد روشن این روحیه و گواه پیوند عمیق ایمان و فداکاری در میان مردم این سرزمین هستند.

وی ادامه داد: اگر حافظ با زبان هنر از حقیقت و آزادگی سخن می‌گوید، شهیدان در میدان عمل، وفاداری به حقیقت و دفاع از آرمان‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند. بازخوانی اندیشه بزرگان ادب فارسی در کنار پاسداشت یاد شهیدان، فرصتی برای شناخت ریشه‌های فرهنگی و معنوی جامعه ایرانی است؛ ریشه‌هایی که زیبایی، ایمان، عزت و فداکاری در آن‌ها به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

شیراز؛ میراث‌دار هویتی فراتر از جغرافیا

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر مسئولیت نهادهای فرهنگی در پاسداری از هویت تاریخی شیراز اظهار کرد: معرفی این شهر به‌عنوان مهد دین، هنر و حماسه، تنها بازگویی یک عنوان تاریخی نیست، بلکه مسئولیتی فرهنگی در برابر نسل امروز و آینده است.

وی افزود: معرفی میراث شیراز به نسل جوان باید به‌گونه‌ای باشد که پیوند آنان با مفاخر ادبی، معارف دینی و الگوهای ایثار و فداکاری استوارتر شود. آشنایی با حافظ، سعدی، عالمان دینی و شهیدان فارس می‌تواند به تقویت هویت فرهنگی و تعلق خاطر نسل جدید به تاریخ و سرزمین خود کمک کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: شیراز با میراث غنی خود در عرصه دین، ادب و حماسه، ظرفیت آن را دارد که الگویی از هم‌نشینی معنویت و هنر و پیوند فرهنگ با مسئولیت اجتماعی ارائه دهد. حافظ با شعر جاودانه‌اش و شهیدان با حماسه ماندگارشان، دو جلوه از حقیقت‌جویی و آزادگی‌اند که در حافظه تاریخی این سرزمین جایگاهی ماندگار دارند و همچنان می‌توانند الهام‌بخش نسل‌های آینده باشند.