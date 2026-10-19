به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح دوشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی طلاب حوزه علمیه الزهرا(س) با اشاره به اهمیت تهذیب نفس و اخلاص در زندگی انسان، اظهار کرد: دستیابی به زندگی سعادتمندانه مستلزم ایجاد پیوندی مستحکم میان ایمان، اراده و درون انسان است تا فرد بتواند مسیر خودشناسی، خداشناسی و هدف‌شناسی را طی کند.

وی با اشاره به جایگاه عدد چهل در آموزه‌های دینی افزود: چهل‌سالگی در آموزه‌های اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و آیین‌هایی مانند اربعین، چله زیارت عاشورا و دعای عهد نیز بر اهمیت استمرار در مسیر معنویت و بندگی تأکید دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس خطاب به طلاب جدیدالورود، آغاز دوران طلبگی را فرصتی برای خدمت و خودسازی دانست و گفت: طلبگی باید با سه محور خودشناسی، خداشناسی و خدمت به خلق همراه باشد.

یاد خدا؛ مسیر دستیابی به آرامش پایدار

ولدان با بیان اینکه شناخت انسان از خویشتن زمینه‌ساز شناخت پروردگار است، اظهار کرد: آرامش گمشده انسان امروز در سایه ایمان و فاصله گرفتن از دلبستگی‌های مادی و تجملات دنیوی به دست می‌آید و طلاب و مبلغان دینی در هدایت جامعه به سوی آرامش حقیقی و تقویت اراده مردم مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

وی با اشاره به تفاوت دیدگاه‌های روان‌شناختی و آموزه‌های دینی درباره آرامش افزود: در نگاه دینی، آرامش پایدار با یاد خدا و ذکر الهی حاصل می‌شود و بازگشت به سوی پروردگار می‌تواند زمینه‌ساز تسکین دل‌ها و تقویت پیوند معنوی انسان باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تبیین مفهوم «المؤمن مرآة المؤمن» بیان کرد: انسان مؤمن می‌تواند با بخشش، عفو و آراسته شدن به صفات الهی، زمینه رشد معنوی خود را فراهم کند و به آرامشی پایدار دست یابد.

وی ولایت الهی را عامل وحدت و آرامش قلب دانست و گفت: پیروی از هواهای نفسانی و فاصله گرفتن از مسیر الهی، زمینه‌ساز سرگردانی و تلاطم درونی انسان است.

آرامش در سختی‌ها معنا پیدا می‌کند

ولدان با اشاره به سیره حضرت زینب کبری(س) و الگوگیری از زندگی قرآنی ایشان اظهار کرد: رسیدن به آرامش به معنای نبود سختی در زندگی نیست؛ زیرا دشواری‌ها بخشی از مسیر رشد انسان هستند و می‌توانند زمینه پختگی و تعالی او را فراهم کنند.

وی صبوری و مدیریت بحران‌ها را از مهارت‌های ضروری زندگی دانست و افزود: انسان برای عبور از مشکلات به تکیه‌گاهی محکم نیاز دارد و اتکا به خداوند می‌تواند توانایی او را برای مواجهه با دشواری‌ها افزایش دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین با اشاره به مفهوم حیات طیبه در قرآن کریم، برخورداری از زندگی سعادتمندانه را فراتر از تأمین نیازهای مادی دانست و تأکید کرد: زندگی انسان نباید صرفاً در خوردن، خوابیدن و پاسخ‌گویی به غرایز خلاصه شود، بلکه باید در مسیر رشد معنوی و تحقق اهداف متعالی قرار گیرد.

طلبگی؛ مسیر خودسازی تا تمدن‌سازی

ولدان دوران طلبگی را فرصتی برای خدمت در مسیر الهی توصیف کرد و گفت: طلبگی به معنای سربازی امام زمان(عج) و معلمی در مکتب الهی است و می‌تواند مسیری از خودسازی فردی تا جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی باشد.

وی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س)، طلاب حوزه علمیه الزهرا(س) را به قدرشناسی از فرصت تحصیل و حرکت در مسیر معارف اهل‌بیت(ع) فراخواند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت مراقبت مستمر از رفتار و کردار انسان، سه رکن تقوا، مراقبه و محاسبه نفس را فرمولی اساسی برای موفقیت و دستیابی به آرامش دانست و اظهار کرد: انسان باید روز خود را با تقوا و عهد بستن با خویشتن آغاز کند، در طول روز مراقب اعمال و رفتار خود باشد و شب هنگام عملکردش را مورد ارزیابی قرار دهد.

وی علم را نوری برای هدایت انسان در مسیر خودسازی و حرکت به سوی جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی دانست و افزود: دوری از زنگارهای درونی و مراقبت از نفس، زمینه دستیابی به سکون، طمأنینه و آرامش حقیقی را فراهم می‌کند.

جنگ شناختی؛ تقابل ایمان و اراده

ولدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کنونی و موضوع جنگ شناختی اظهار کرد: تقابل امروز را نباید صرفاً به درگیری‌های مادی محدود کرد، بلکه ایمان و اراده انسان‌ها نیز در این مواجهه نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

وی با توصیف این تقابل در چارچوب رویارویی اسلام و استکبار افزود: انسان در مسیر زندگی خود با انتخاب میان ولایت الهی و پیروی از ارزش‌ها و گرایش‌های طاغوتی مواجه است و تقویت ایمان، خودسازی و پایبندی به ارزش‌های دینی می‌تواند در مواجهه با چالش‌های فکری و اعتقادی نقش‌آفرین باشد.

