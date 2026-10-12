به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی در پیامی به مناسبت ۲۰ مهرماه، یادروز حافظ شیرازی، با اشاره به جایگاه این شاعر در فرهنگ و ادبیات ایران گفت: حافظ محدود به روزگار خویش نیست، بلکه در امتداد قرن‌ها جاری شده و در هر عصر، در خلوت هر دل دوباره متولد شده است.

وی با بیان اینکه هفت سده از درگذشت حافظ می‌گذرد، افزود: سخن این شاعر همچنان چراغی در شب‌های تردید، پناهی در روزگار اندوه و پنجره‌ای رو به روشنای امید است.

شهردار شیراز با اشاره به جایگاه حافظ در حافظه تاریخی ایرانیان ادامه داد: بیستم مهرماه، روز بزرگداشت شاعری است که از مرز واژه‌ها گذشته، در حافظه تاریخی یک ملت ریشه دوانده و به بخشی جدایی‌ناپذیر از جان و جهان ایرانی و ایران‌دوستان تبدیل شده است.

حافظ؛ آینه‌ای از عشق، حقیقت و آزادگی

اسدی با اشاره به ابعاد گوناگون اندیشه حافظ عنوان کرد: حافظ آینه‌ای است که انسان در آن صورت‌های گوناگون خویش را بازمی‌شناسد؛ گاه عاشقی بی‌قرار، گاه عارفی جویای حقیقت، گاه رندی گریزان از تزویر و گاه انسانی آزاده که در برابر تنگنای تعصب سر خم نمی‌کند.

وی راز ماندگاری این شاعر را در گستردگی اندیشه و توانایی او در برقراری ارتباط با نسل‌های مختلف دانست و گفت: هر کس به قدر وسعت جان خود از چشمه سخن حافظ می‌نوشد، اما دریای اندیشه او همواره وسیع‌تر از آن چیزی است که در محدوده فهم انسان می‌گنجد.

شعر حافظ؛ پیوند امید و حقیقت در روزگار دشوار

شهردار شیراز با اشاره به بازتاب فراز و فرودهای زندگی در دیوان حافظ بیان کرد: در شعر او شادی و اندوه دو همسایه‌اند، امید از دل نومیدی سر برمی‌آورد و معرفت گاه در جامه شور و مستی رخ می‌نماید.

اسدی افزود: جهان حافظ، جهان انسانی است که ناپایداری روزگار را می‌شناسد، زخم فقدان را تجربه می‌کند و با این حال، از امکان عشق و زیبایی دست نمی‌کشد.

وی با تأکید بر پیام انسانی اشعار حافظ اظهار کرد: این شاعر یادآوری می‌کند که هیچ کامیابی را نباید جاودانه پنداشت و هیچ اندوهی را نباید پایان همه راه‌ها دانست؛ از همین رو، شعر او حتی در دشوارترین روزهای زندگی نیز می‌تواند روزنه‌ای به سوی روشنایی بگشاید.

ماندگاری حافظ در گرو پیوند با جان انسان

شهردار شیراز راز جاودانگی حافظ را در توانایی او برای سخن گفتن از انسان، بدون محدود کردن ابعاد وجودی او، دانست و گفت: شعر حافظ پاسخ‌های آماده و یک‌معنا در اختیار مخاطب نمی‌گذارد، بلکه پرسش را زنده نگه می‌دارد و خواننده را به مشارکت در کشف معنا فرامی‌خواند.

اسدی ادامه داد: قرن‌ها آمده‌اند و رفته‌اند، قدرت‌ها دگرگون شده‌اند و بسیاری از نام‌ها به خاموشی گراییده‌اند، اما غزل حافظ همچنان جاری است؛ زیرا با آن بخش از وجود انسان سخن می‌گوید که حتی در هیاهوی تاریخ نیز از طلب معنا بازنمی‌ایستد.

وی یادروز حافظ را فرصتی برای تجدید پیوند با ریشه‌های فرهنگی ایران و تأمل در مسئولیت نسل امروز در قبال میراث ادبی کشور دانست و تأکید کرد: تا زبان فارسی زنده است، تا دل آدمی در جست‌وجوی عشق و حقیقت می‌تپد و تا انسان به امید روزنی از روشنایی چشم می‌دوزد، حافظ نیز فراتر از هر مرز و جغرافیایی زنده و جاودانه خواهد ماند.

شهردار شیراز در پایان، یادروز خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی را گرامی داشت و از این شاعر به‌عنوان چهره‌ای ماندگار در فرهنگ ایران و میراث مشترک فرهنگ و انسانیت یاد کرد.