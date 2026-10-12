به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری شامگاه دوشنبه مراسم یادروز حافظ در شیراز، با اشاره به ابعاد عمیق اندیشه و شعر این شاعر نامدار گفت: حافظ از عشق سخن می‌گوید، اما آن را در حصار تجربه‌ای شخصی محدود نمی‌کند؛ همچنین رندی در شعر او صرفاً خصلتی فردی نیست، بلکه راهی برای رهایی از تظاهر و دورویی به شمار می‌رود.

وی افزود: سخن حافظ از می و مستی نیز فراتر از معنای ظاهری واژه‌هاست و انسان را به تأمل درباره خویشتن، حقیقت، اخلاق و نسبت خود با دیگران دعوت می‌کند.

استاندار فارس با بیان اینکه بازگشت به میراث ادبی و فرهنگی در جهان امروز ضرورتی انسانی است، ادامه داد: فناوری، سرعت تحولات و رقابت‌های اقتصادی و سیاسی، زندگی بشر را دگرگون کرده است؛ در چنین شرایطی، جامعه‌ای که به هنر و ادبیات مجال رشد می‌دهد، امکان گفت‌وگو، نقد، تخیل و درک تجربه دیگران را گسترش می‌بخشد.

اندیشه حافظ؛ فرصتی برای ترویج صلح و تفاهم

امیری با تأکید بر نقش هنر و ادبیات در گسترش نگاه انسانی به جهان گفت: هنر، انسان را از محدوده تنگ منفعت‌های فردی فراتر می‌برد و به او یادآوری می‌کند که جهان، خانه مشترک همه انسان‌هاست.

وی با طرح این پرسش که اگر تفکر حافظ بر مناسبات انسانی و روابط میان ملت‌ها حاکم بود، آیا جنگ‌ها، نزاع‌ها، زیاده‌خواهی‌ها و تلاش برای تحمیل اراده بر دیگران تا این اندازه مجال بروز می‌یافت، اظهار کرد: آیا صاحبان قدرت پیش از انتخاب مسیر ستیز، بیشتر به پیامدهای تصمیم‌های خود برای جان و زندگی انسان‌ها نمی‌اندیشیدند و آیا اختلاف‌ها نمی‌توانست به‌جای میدان‌های نبرد، در عرصه گفت‌وگو و تفاهم پیگیری شود؟

استاندار فارس خاطرنشان کرد: ادبیات و اندیشه به‌تنهایی جایگزین سازوکارهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی حل منازعات نیستند، اما می‌توانند بنیان‌های اخلاقی و فرهنگی صلح را تقویت کنند.

امیری افزود: جهانی که در آن خودبزرگ‌بینی جای خود را به فروتنی، انحصارطلبی جای خود را به مدارا و زیاده‌خواهی جای خود را به رعایت حقوق دیگران بدهد، جهانی انسانی‌تر و امن‌تر خواهد بود.

ضرورت پیوند ادعای حقیقت با عمل به اخلاق

وی با اشاره به پیام ماندگار شعر حافظ در زندگی معاصر گفت: اندیشه این شاعر بزرگ، انسان را به تأمل درباره تناقض‌های دیرپای بشری فرامی‌خواند؛ فاصله میان ادعای حقیقت و عمل به حقیقت، میان قدرت و مسئولیت و میان برخورداری از دانش و پایبندی به اخلاق.

استاندار فارس با تأکید بر مسئولیت فرهنگی این استان در پاسداشت میراث حافظ اظهار کرد: بزرگداشت حافظ افزون بر افتخار به میراثی بزرگ، مسئولیتی فرهنگی برای مردم فارس به شمار می‌رود.

امیری ادامه داد: باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا نسل جوان، حافظ را نه‌فقط در کتاب‌های درسی و مراسم رسمی، بلکه در تجربه زیسته خود، هنر معاصر، گفت‌وگوهای اجتماعی و آفرینش‌های تازه ادبی کشف کند.

وی تصریح کرد: میراث فرهنگی هنگامی زنده می‌ماند که امکان بازخوانی، پرسشگری و خلاقیت در آن وجود داشته باشد.

شیراز؛ کانون تعامل فرهنگی و گردشگری ادبی

استاندار فارس با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی شیراز بیان کرد: سومین رویداد ملی یادروز حافظ فرصتی برای تقویت پیوند میان پژوهش و آفرینش، میراث و نوآوری و فرهنگ ایرانی و گفت‌وگوی جهانی است.

امیری افزود: شیراز، شهر دین، حماسه و هنر، به پشتوانه نام حافظ و دیگر بزرگان علم، ادب و هنر می‌تواند بیش از پیش به کانون تعامل فرهنگی، گردشگری ادبی و تبادل اندیشه تبدیل شود؛ شهری که از گذشته خود الهام می‌گیرد و افق‌های تازه‌ای برای آینده می‌گشاید.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این گردهمایی، فراتر از بزرگداشت نام حافظ، زمینه تعمیق اندیشه، گسترش خلاقیت و تقویت ارزش‌هایی همچون مدارا، آزاداندیشی، کرامت انسانی و صلح را فراهم کند.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: حافظ به ما می‌آموزد که سخن زیبا زمانی ماندگار می‌شود که پنجره‌ای به سوی فهم عمیق‌تر زندگی بگشاید و قلب انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر کند.

امیری با اشاره به جایگاه شیراز در فرهنگ و ادب ایران تأکید کرد: باید چراغ شعر و اندیشه حافظ در روزگار ما روشن بماند و جهان بیش از پیش به نیروی فرهنگ برای کاستن از رنج انسان‌ها و ساختن آینده‌ای سرشار از تفاهم و همزیستی ایمان بیاورد.