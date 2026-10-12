به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی عصر دوشنبه همزمان با روز بزرگداشت حافظ، با همراهی حسینعلی امیری، استاندار فارس، ضمن حضور در منزل علیرضا کریم‌پور، هنرمند خوشنویس و نقاشی‌خط شیرازی، با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار ضمن قدردانی از سال‌ها فعالیت هنری کریم‌پور، آمادگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای حمایت از چاپ و انتشار آثار این هنرمند اعلام کرد.

لازم به ذکر است علیرضا کریم‌پور از هنرمندان شناخته‌شده شیراز در حوزه خوشنویسی و نقاشی‌خط است که بخش قابل توجهی از آثار خود را با الهام از غزل‌ها و ابیات حافظ شیرازی خلق کرده است.

تعداد آثار این هنرمند با مضامین و اشعار حافظ از ۲ هزار اثر فراتر رفته است؛ آثاری که بازتاب‌دهنده پیوند هنر خوشنویسی و نقاشی‌خط با میراث ادبی و اندیشه‌های شاعر نامدار شیراز هستند.