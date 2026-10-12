  1. استانها
  2. فارس
۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

حمایت وزارت ارشاد از انتشار آثار هنرمند حافظ‌نگار شیرازی

حمایت وزارت ارشاد از انتشار آثار هنرمند حافظ‌نگار شیرازی

شیراز- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با علیرضا کریم‌پور، هنرمند شیرازی خالق بیش از ۲ هزار اثر با مضامین حافظ، از آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از انتشار آثار وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی عصر دوشنبه همزمان با روز بزرگداشت حافظ، با همراهی حسینعلی امیری، استاندار فارس، ضمن حضور در منزل علیرضا کریم‌پور، هنرمند خوشنویس و نقاشی‌خط شیرازی، با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار ضمن قدردانی از سال‌ها فعالیت هنری کریم‌پور، آمادگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای حمایت از چاپ و انتشار آثار این هنرمند اعلام کرد.

لازم به ذکر است علیرضا کریم‌پور از هنرمندان شناخته‌شده شیراز در حوزه خوشنویسی و نقاشی‌خط است که بخش قابل توجهی از آثار خود را با الهام از غزل‌ها و ابیات حافظ شیرازی خلق کرده است.

تعداد آثار این هنرمند با مضامین و اشعار حافظ از ۲ هزار اثر فراتر رفته است؛ آثاری که بازتاب‌دهنده پیوند هنر خوشنویسی و نقاشی‌خط با میراث ادبی و اندیشه‌های شاعر نامدار شیراز هستند.

کد مطلب 6975839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها