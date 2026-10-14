مدرسه نقش کلیدی در تقویت فرهنگ و هویت دین دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسدالله رضوانی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش قزوین، با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ اقامه نماز در مدارس، بر توسعه حضور مبلغان طرح امین، تقویت برنامه‌های مرتبط با عفاف و حجاب و اجرای طرح «سه میم» با محوریت مسجد، محله و مدرسه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه مدارس در تربیت نسل آینده اظهار کرد: مدرسه یکی از مهم‌ترین بسترهای تربیتی است و توجه به برنامه‌های فرهنگی و دینی در کنار آموزش علمی، می‌تواند در تقویت هویت دینی و اخلاقی دانش‌آموزان نقش مؤثر و کلیدی داشته باشد.

رضوانی افزود: برای نهادینه‌سازی فرهنگ نماز در میان دانش‌آموزان، باید زمینه حضور فعال‌تر مبلغان طرح امین در مدارس فراهم شود و برنامه‌های اقامه نماز جماعت با رویکردی جذاب، اثرگذار و متناسب با نیازهای نسل نوجوان دنبال شود.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ نماز نیازمند همراهی مجموعه آموزش و پرورش، معلمان و خانواده‌هاست، تصریح کرد: برنامه‌های مرتبط با نماز نباید صرفاً به برگزاری مراسم محدود شود، بلکه باید با تقویت شناخت و باورهای دینی دانش‌آموزان، زمینه انس آنان با نماز و استمرار این فریضه الهی در زندگی روزمره فراهم شود.

این مسئول همچنین با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در محیط‌های آموزشی خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی و تربیتی مستمر، گفت‌وگوی مؤثر با دانش‌آموزان و تبیین درست ارزش‌های دینی است.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت مربیان پرورشی، مبلغان دینی و تشکل‌های دانش‌آموزی می‌تواند به تقویت باورهای دینی و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسل نوجوان کمک کند؛ ازاین‌رو، لازم است موضوع عفاف و حجاب با رویکردی آگاهانه و متناسب با اقتضائات سنی دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد.

رضوانی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای طرح «سه میم» با محوریت مسجد، محله و مدرسه را زمینه‌ای برای تقویت همکاری میان نهادهای تربیتی دانست و بر ضرورت هماهنگی این مجموعه‌ها برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و دینی تأکید کرد.

وی یادآور شد: پیوند میان مسجد، مدرسه و محله می‌تواند ظرفیت‌های مردمی و تربیتی را برای ترویج فرهنگ نماز، تقویت عفاف و حجاب و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی در میان دانش‌آموزان به کار گیرد.