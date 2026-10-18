فکت چک؛ اخباری که ۲۶ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-ادعای نماینده سابق مجلس درباره دریافت وجه از نامزدهای انتخابات مجلس برای تایید صلاحیت
منبع تکذیبیه: شورای نگهبان
-انتشار تصاویری غیرمستند از درج شدن پرچم رژیم صهیونسیتی در دفترچه کنکور سراسری زبان
منبع تکذیبیه: فارس
-انتشار اخباری تکراری از درگذشت یک دانش آموز مینودشتی
منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش استان
-ادعای روبیو درباره تاریخ ایران
منبع تکذیبیه: دکتر ولایتی
-لغو تحریم های لیندسی گراهام توسط ترامپ
منبع تکذیبیه: رایت؛ وزیر انرژی آمریکا
-ادعای شکایت امیرحسین ثابتی یا نماینده وی از علی ضیا
منبع تکذیبیه: ثابتی
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