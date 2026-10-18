فکت چک؛ اخباری که ۲۶ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعای نماینده سابق مجلس درباره دریافت وجه از نامزدهای انتخابات مجلس برای تایید صلاحیت

منبع تکذیبیه: شورای نگهبان

-انتشار تصاویری غیرمستند از درج شدن پرچم رژیم صهیونسیتی در دفترچه کنکور سراسری زبان

منبع تکذیبیه: فارس

-انتشار اخباری تکراری از درگذشت یک دانش آموز مینودشتی

منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش استان

-ادعای روبیو درباره تاریخ ایران

منبع تکذیبیه: دکتر ولایتی

-لغو تحریم های لیندسی گراهام توسط ترامپ

منبع تکذیبیه: رایت؛ وزیر انرژی آمریکا

-ادعای شکایت امیرحسین ثابتی یا نماینده وی از علی ضیا

منبع تکذیبیه: ثابتی