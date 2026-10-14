کشف ۲۳ مورد کالای قاچاق در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شریفی‌نیا عصر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی غذا اظهار کرد: معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بر سطح تولید و معاونت بهداشتی بر سطح عرضه مواد غذایی نظارت می‌کنند و آمادگی داریم به فعالان این حوزه مشاوره ارائه دهیم تا بتوانند برای تولیدات خود مجوز دریافت کنند.

شرایط دریافت مجوز تولیدات خانگی

وی خاطرنشان کرد: تولیدات خانگی نیازی به دریافت سیب سلامت ندارند و هر محصول تولیدی دارای مجوز مشاغل خانگی باید در همان شهری که مجوز آن صادر شده است، برای فروش عرضه شود.

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: تولیدکنندگان خانگی باید مجوز و اطلاعات مربوط به تولیدکننده را روی محصولات خود درج کنند.

بومی‌سازی تولید محصولات بر پایه عناب و زعفران

شریفی‌نیا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بومی‌سازی تولیدات در استان گفت: در زمینه صدور مجوز برای تولید محصولات بر پایه عناب، از جمله پودر، شیره، کنسانتره و حبه عناب، همچنین عصاره زعفران، اقدامات لازم در استان انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به وجود چند پرونده مربوط به تخلفات در حوزه مواد آرایشی و بهداشتی در خراسان جنوبی تصریح کرد: تلاش ما همواره بر این بوده است که قوانین موجود به‌درستی اجرا شوند و دریافت‌کنندگان این خدمات نیز بهترین خدمات ممکن را دریافت کنند.

فعالیت ۳۴۸ واحد تولید مواد غذایی در استان

این مدیر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به ظرفیت تولید مواد غذایی در استان اظهار کرد: در خراسان جنوبی ۳۴۸ واحد تولید مواد خوراکی دارای مجوز فعالیت از این معاونت وجود دارد.

وی با اشاره به دسته‌بندی واحدهای فعال در این حوزه افزود: از این تعداد، ۳۱۳ واحد بهداشتی، ۷۲ کارخانه، ۷۸ کارگاه و ۱۳۰ واحد مشاغل خانگی هستند.

انجام ۵۰۰ بازرسی در نیمه نخست سال

شریفی‌نیا با بیان اینکه نظارت بر انبارها و فرآیند تولید تا توزیع محصولات به‌صورت مستمر انجام می‌شود، گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، با توجه به استعلام‌های موجود، ۵۰۰ مورد بازرسی از کارخانه‌ها، انبارها و مراکز پخش انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت از یک‌هزار و ۷۰۰ مورد مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی نیز نمونه‌برداری شده است.

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: همچنین در قالب ۱۲۳ مورد گشت، نظارت‌های لازم بر سطح تولید مواد آرایشی و بهداشتی و انبارهای موجود در استان انجام شده است.

صدور و تمدید ۲۷۰ مجوز

شریفی‌نیا با اشاره به نتایج گشت‌های نظارتی در استان گفت: این گشت‌ها به کشف ۲۳ مورد کالای قاچاق منجر شده است.

وی افزود: در این مدت ۲۷۰ مورد مجوز در حوزه مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی صادر یا تمدید شده است.

شریفی‌نیا همچنین از برگزاری ۵۲ جلسه فنی در زمینه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به افزایش واردات استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از تمامی محصولات وارداتی نمونه‌برداری شده است.

وی افزود: در همین راستا، از ۱۷۴ محموله غذایی نمونه‌برداری انجام شده است تا بررسی‌های لازم در این زمینه صورت گیرد.

صدور ۳۶ گواهی صادرات محصولات استان

این مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۳۶ فقره گواهی صادرات برای محصولات تولیدشده در استان صادر شده است.

وی در ادامه از انجام آزمایش‌های لازم روی محصولات غذایی خبر داد و افزود: در این مدت، آزمایش‌های مربوط به ۱۸۰ محصول غذایی در قالب ۹۱ برند و ۳۶۸ محصول در قالب ۱۶۵ برند تجاری انجام شده است.

شریفی‌نیا با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه بررسی کالاهای قاچاق مکشوفه نیز بیان کرد: در حوزه پاسخگویی به ۵۱ فقره استعلام درباره کالاهای قاچاق کشف‌شده در مبادی ورودی خراسان جنوبی، پاسخ‌های مورد نیاز ارائه شده است.

تولید نان کامل در ۵۰ نانوایی استان

شریفی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تولید آرد مورد نیاز برای نان کامل در استان اشاره کرد و گفت: از چهار کارخانه تولید آرد در استان، سه کارخانه شامل دو کارخانه در بیرجند و یک کارخانه در قاین، مجوز تولید آرد نان کامل را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: کارخانه فردوس تاکنون موفق به دریافت این مجوز نشده است و در حال حاضر، ۵۰ نانوایی در استان نان کامل تولید می‌کنند.