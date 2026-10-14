گفتگوی تلفنی عراقچی با رئیس جمهور لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفنی بعد از ظهر امروز چهارشنبه سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با جوزف عون رییس جمهور لبنان، در خصوص تحولات لبنان و منطقه، گفتگو و تبادل نظر شد.

عراقچی در این گفتگو، ضمن تاکید بر اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران به ضرورت توقف حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان و پایان اشغال مناطق جنوبی این کشور، رییس جمهور لبنان را در جریان تحرکات و تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در هفته‌ها و روزهای اخیر قرار داد.

رییس جمهور لبنان بر اولویت و ضرورت راه‌حل‌های دیپلماتیک برای بحران‌های منطقه، تاکید کرد.

اهتمام به گسترش روابط دوجانبه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت لبنان و ادامه تماس‌ها و گفتگوها میان مقامات دو کشور، از دیگر محورهای این گفتگوی تلفنی بود.