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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

نخستین دوره فصل شعر بیان در ایلام برگزار شد

نخستین دوره فصل شعر بیان در ایلام برگزار شد

ایلام - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام از برگزاری نخستین دوره فصل شعر بیان با هدف ایجاد ارتباط میان شاعران پیشکسوت و نسل جوان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی هلشی عصر چهارشنبه در آیین برگزاری دوره شعر در ایلامدبا اشاره به برگزاری نخستین دوره فصل شعر بیان در ایلام اظهار کرد: این برنامه در راستای فعالیت‌های دبیرخانه زبان و ادبیات کردی و با هدف ایجاد ارتباط میان شاعران پیشکسوت و نسل جوان برگزار شد و تلاش شد فضایی برای تبادل تجربه و تقویت ارتباط میان فعالان حوزه شعر کردی فراهم شود.

وی با اشاره به استقبال شاعران از این رویداد افزود: در این برنامه بیش از ۳۰ شاعر از نسل‌های مختلف، از پیشکسوتان تا جوانان و نوجوانان، به شعرخوانی پرداختند و این حضور گسترده نشان‌دهنده ظرفیت بالای ادبیات کردی در استان است.

هلشی با اشاره به ضرورت حمایت از استعدادهای جوان در حوزه ادبیات کردی تصریح کرد: تداوم این برنامه در فصل‌های مختلف سال، زمینه تعامل بیشتر میان نسل‌های مختلف شاعران و شناسایی استعدادهای جوان را فراهم می‌کند و امیدواریم این رویداد به سکویی برای رشد و بالندگی شاعران جوان تبدیل شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام خاطرنشان کرد: برگزاری مستمر فصل شعر بیان می‌تواند به تقویت جایگاه ادبیات کردی در استان کمک کند و زمینه معرفی هرچه بیشتر شاعران این حوزه را در سطح ملی فراهم سازد.

وی در پایان از تجلیل خانواده شاعر فقید نعمت داودیان در این آیین خبر داد و گفت: پاسداشت یاد و خاطره شاعران پیشکسوت، وظیفه‌ای فرهنگی است که همواره در برنامه‌های این اداره کل مورد توجه قرار دارد.

کد مطلب 6978233

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