به گزارش خبرنگار مهر، مظفری‌علیشائی بعدازظهر پنجشنبه در نشست مدیران استان قزوین با معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، با اشاره به کمبود سرانه فضاهای ورزشی در استان اظهار کرد: قزوین از نظر برخورداری از اماکن ورزشی در مقایسه با بسیاری از استان‌ها وضعیت مطلوبی ندارد و توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی نیازمند توجه جدی است.

وی با تأکید بر نقش ورزش در افزایش نشاط اجتماعی و ماندگاری جمعیت در روستاها افزود: بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی به فعالیت‌های کشاورزی مشغول هستند و فراهم کردن زمینه ورزش و فعالیت‌های هدفمند در اوقات فراغت می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی و تقویت حضور جوانان در روستاها کمک کند.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان قزوین با اشاره به وجود ۱۸ پروژه ورزشی در مناطق روستایی استان بیان کرد: چهار پروژه از این تعداد پیشرفت فیزیکی ۷۰ تا ۹۰ درصدی دارند و برای تکمیل آن‌ها حدود ۵۵ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

مظفری‌علیشائی پیشنهاد داد با مشارکت وزارت ورزش و جوانان و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، طی دو سال آینده ۵۰ زمین چمن مصنوعی در روستاهای استان احداث شود.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تمرکز صرف بر ساخت مجموعه‌های ورزشی پرهزینه، گفت: در گام نخست باید الگوهای کم‌هزینه و قابل تکرار توسعه یابد؛ از جمله استفاده از فضاهای موجود در مدارس، ایجاد باشگاه‌های ورزش همگانی و آموزش مربیان بومی برای اداره فعالیت‌های ورزشی در روستاها.

مدرسه؛ کانون ارائه خدمات ورزشی و اجتماعی در روستاها

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان قزوین، استفاده از ظرفیت مدارس را محور پیشنهادی برای توسعه پایدار روستاها دانست و افزود: مدارس در بیشتر روستاها وجود دارند، اما فضاهای آن‌ها خارج از ساعات آموزشی ظرفیت استفاده بیشتری دارند و می‌توانند به کانونی برای ارائه خدمات ورزشی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تبدیل شوند.

مظفری‌علیشائی ادامه داد: تحقق این الگو به همکاری بین‌بخشی دستگاه‌ها نیاز دارد؛ به‌گونه‌ای که معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری در تأمین اعتبار و فراهم کردن الزامات قانونی، وزارت کشور در حوزه امور عمرانی و روستایی، آموزش‌وپرورش در واگذاری و مدیریت فضای مدرسه، وزارت ورزش و جوانان در تأمین مربیان و نیروی متخصص، سازمان فنی‌وحرفه‌ای در آموزش مهارت‌ها و مجموعه بهداشت و درمان در ارائه آموزش‌های اولیه نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح ممکن است به تدوین آیین‌نامه یا تصویب سازوکارهای قانونی نیاز داشته باشد، خواستار فراهم شدن زمینه همکاری منسجم دستگاه‌ها برای اجرای این الگو در روستاهای استان شد.

پیشنهاد برگزاری جام ملی ورزش روستایی

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان قزوین همچنین پیشنهاد داد جامی ملی برای توسعه فعالیت‌های ورزشی در مناطق روستایی طراحی و برگزار شود.

وی با اشاره به تجربه برگزاری رقابت‌هایی با عنوان «جام طلایی» در حوزه ورزش روستایی، اظهار کرد: طراحی یک جام ملی می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های ورزشی، افزایش مشارکت مردم و تقویت نشاط اجتماعی در روستاها را فراهم کند.

مظفری‌علیشائی در پایان بر ضرورت حمایت از تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی روستایی تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های ملی برای تأمین اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها شد.