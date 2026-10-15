به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح این واحدها صبح پنجشنبه با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در شهر جدید سهند برگزار شد. این طرح‌ها در بخش‌های مختلف مسکن حمایتی، خودمالک شهری و روستایی و پروژه‌های مرتبط با بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری اجرا شده‌اند.

قائم‌پناه در این مراسم با تأکید بر ضرورت تأمین مسکن مناسب برای مردم، اظهار کرد: کمک به معیشت و بهبود شرایط زندگی مردم از تأکیدات مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور است و آماده‌سازی و تحویل واحدهای مسکونی مناسب را می‌توان از مصادیق تحقق این رویکرد دانست.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی واحدهای مسکونی، از تلاش‌های وزیر راه و شهرسازی در این زمینه قدردانی کرد.

تکمیل زیرساخت‌ها پیش از افتتاح واحدهای مسکونی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز در پروژه‌های مسکن، گفت: پیش از افتتاح واحدهای مسکونی باید امکانات زیربنایی از جمله برق، آب، فاضلاب و محوطه‌سازی تکمیل شود تا شرایط مناسبی برای سکونت مردم فراهم باشد.

قائم‌پناه تصریح کرد: افتتاح واحدهای مسکونی نباید پیش از تکمیل زیرساخت‌های ضروری انجام شود؛ چراکه هدف از اجرای این پروژه‌ها، فراهم کردن امکان زندگی مناسب برای مردم است.

وی با بیان اینکه واحدهای مسکونی باید از استحکام کافی برخوردار باشند، تأکید کرد: ساختمان‌های احداث‌شده نباید صرفاً به‌عنوان خوابگاه مورد استفاده قرار گیرند، بلکه باید استانداردهای لازم برای زندگی در آن‌ها رعایت شود.

افتتاح ۴۶۸ واحد نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند

از مجموع واحدهای افتتاح‌شده در آذربایجان‌شرقی، ۸۸۰ واحد به طرح‌های خودمالک روستایی، ۲ هزار واحد به پروژه‌های خودمالک شهری و ۶۰۰ واحد به پروژه‌های خودمالکی فاقد پروانه و بافت‌های ناکارآمد شهری اختصاص دارد. همچنین ۴۶۸ واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم، ۱۸۰ واحد از پروژه کوی شهید تجلایی و ۲۸۸ واحد از پروژه چشمه شهر جدید سهند به‌صورت نمادین افتتاح شد. این واحدها به امکاناتی از جمله سیستم گرمایشی پکیج و شوفاژ، شیرآلات، انباری مجزا و پارکینگ اختصاصی مجهز هستند.

تأکید بر همکاری مدیران برای تأمین آسایش مردم

قائم‌پناه همچنین با اشاره به همکاری‌های انجام‌شده در آذربایجان‌شرقی، از اقدامات بهرام سرمست، استاندار این استان، قدردانی کرد و بازدید خود از منطقه آذرشهر و پروژه‌های مرتبط با فاضلاب و برق را یادآور شد.

وی با اشاره به نقش همکاری استاندار و مجموعه مدیریتی استان در پیشبرد امور، از تلاش معاونان استانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای بهبود شرایط زندگی مردم قدردانی کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط دشوار و وضعیت جنگی کشور، ابراز امیدواری کرد اجرای این اقدامات به افزایش تاب‌آوری مردم کمک کند و زمینه بهبود شرایط زندگی آنان را فراهم آورد.

افتتاح دو مدرسه در مجاورت پروژه‌های مسکن سهند

همزمان با بهره‌برداری از واحدهای مسکونی شهر جدید سهند، دو باب مدرسه نیز در چارچوب نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی افتتاح شد. این مدارس در مجاورت پروژه‌های نهضت ملی مسکن قرار دارند و با هدف توسعه فضاهای آموزشی همزمان با اجرای طرح‌های مسکن به بهره‌برداری رسیدند.