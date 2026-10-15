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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۲

۱۲ پروژه‌ صنعت آب و برق آذربایجان شرقی افتتاح شد

۱۲ پروژه‌ صنعت آب و برق آذربایجان شرقی افتتاح شد

تبریز- همزمان با بیست‌ودومین سفر استانی دولت به آذربایجان شرقی، آیین افتتاح همزمان پروژه‌ های صنعت آب و برق استان با مجموع اعتبار ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز پنجشنبه مراسم افتتاح با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در حوزه برق، ۱۰ پروژه شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار و ۹۵ میلیارد تومان به بهره‌ برداری رسید.

این پروژه‌ ها شامل احداث خط دومداره ۲۳۰ کیلوولت کابلی تبریز، بخش ۲۳۰ کیلوولت پست GIS مرکزی تبریز، خط و پست نصر، پست دائم ۱۳۲ کیلوولت شهرک صنعتی شهید سلیمی، فیدرخانه ۲۰ کیلوولت کیوسکی اسکو، خط کابلی ۱۳۲ کیلوولت خاقانی ـ گلستان، کلیدخانه ۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی آخولا، فیدرخانه کیوسکی ۲۰ کیلوولت در پست کشکسرای مرند، پست سیار شهرک صنعتی شماره ۲ میانه و افزایش ظرفیت پست فوق‌توزیع مرند است.

همچنین دو پروژه مهم شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی شامل طرح آبرسانی به ۱۵۰ روستای استان و تصفیه‌خانه فاضلاب آذرشهر افتتاح شد.

طرح آبرسانی به ۱۵۰ روستای آذربایجان شرقی شامل احداث ۱۹ باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت مجموع ۹ هزار و ۸۳۰ مترمکعب، اجرای ۱۲ کیلومتر شبکه برق‌رسانی و ۱۳۷ کیلومتر شبکه توزیع آب، احداث ۶ ایستگاه پمپاژ بین‌راهی و حفر و تجهیز ۲۵ حلقه چاه است.

تصفیه‌ خانه فاضلاب آذرشهر نیز با ظرفیت تصفیه روزانه هشت هزار و ۱۰۰ مترمکعب فاضلاب و امکان پوشش جمعیتی ۴۸ هزار نفر افتتاح شد.

بهره‌ برداری از این پروژه در راستای توسعه زیرساخت‌ های بهداشتی و ارتقای خدمات جمع ‌آوری و تصفیه فاضلاب در شهرستان آذرشهر انجام شده است.

کد مطلب 6978549

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