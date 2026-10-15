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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

دستگیری ۷ متهم در پرونده ۳۰ فقره سرقت موتورسیکلت در قزوین و تاکستان

دستگیری ۷ متهم در پرونده ۳۰ فقره سرقت موتورسیکلت در قزوین و تاکستان

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری سه سارق و چهار مالخر در ارتباط با ۳۰ فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان‌های قزوین و تاکستان و کشف ۱۵ دستگاه موتورسیکلت مسروقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قاسم طرهانی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان‌های قزوین و تاکستان، شناسایی عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران پلیس آگاهی تاکستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و بررسی سوابق مجرمان سابقه‌دار، به سرنخ‌هایی از فعالیت سه سارق دست یافتند و پس از تعقیب و مراقبت‌های مستمر و هماهنگی با مرجع قضائی، این افراد را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به کشف ۱۵ دستگاه موتورسیکلت مسروقه از مخفیگاه متهمان گفت: در جریان تحقیقات، چهار نفر دیگر نیز به اتهام مالخری شناسایی و دستگیر شدند.

طرهانی ادامه داد: متهمان ابتدا ارتکاب سرقت‌ها را انکار می‌کردند، اما پس از مواجهه با مدارک و مستندات پلیس، به ۳۰ فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان‌های قزوین و تاکستان اعتراف کردند.

وی با بیان اینکه برای متهمان پرونده قضائی تشکیل شده است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6978697

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