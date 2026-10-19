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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

اینانلو: امنیت پروژه‌های برق با همکاری پلیس تقویت می‌شود

اینانلو: امنیت پروژه‌های برق با همکاری پلیس تقویت می‌شود

قزوین-  مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای قزوین گفت: تأمین امنیت گروه‌های عملیاتی و پشتیبانی از فعالیت‌های میدانی، به اجرای بهتر پروژه‌ها و پایداری شبکه برق کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اینانلو، ، در دیدار با سردار محمدقاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان، بر اهمیت تعامل و همکاری میان صنعت برق و مجموعه انتظامی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: همراهی نیروی انتظامی در اجرای پروژه‌های صنعت برق، تأمین امنیت گروه‌های عملیاتی، تسهیل تردد عوامل اجرایی و پشتیبانی از فعالیت‌های میدانی، نقش مهمی در پیشبرد طرح‌ها و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم دارد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای قزوین افزود: اجرای طرح‌های توسعه‌ای، احداث و بهره‌برداری از تأسیسات و حفظ پایداری شبکه، نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است و همراهی نیروی انتظامی می‌تواند زمینه ارائه خدمات مطمئن‌تر و تأمین برق پایدار برای مردم استان را فراهم کند.

در ادامه این دیدار، سردار محمدقاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان قزوین، ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان صنعت برق، بر تداوم همکاری و تعامل میان دو مجموعه تأکید کرد.

کد مطلب 6982676

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