به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اینانلو، ، در دیدار با سردار محمدقاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان، بر اهمیت تعامل و همکاری میان صنعت برق و مجموعه انتظامی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: همراهی نیروی انتظامی در اجرای پروژه‌های صنعت برق، تأمین امنیت گروه‌های عملیاتی، تسهیل تردد عوامل اجرایی و پشتیبانی از فعالیت‌های میدانی، نقش مهمی در پیشبرد طرح‌ها و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم دارد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای قزوین افزود: اجرای طرح‌های توسعه‌ای، احداث و بهره‌برداری از تأسیسات و حفظ پایداری شبکه، نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است و همراهی نیروی انتظامی می‌تواند زمینه ارائه خدمات مطمئن‌تر و تأمین برق پایدار برای مردم استان را فراهم کند.

در ادامه این دیدار، سردار محمدقاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان قزوین، ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان صنعت برق، بر تداوم همکاری و تعامل میان دو مجموعه تأکید کرد.