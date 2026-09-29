فرمانده انتظامی قزوین: پلیس در خط مقدم حفظ آرامش مردم ایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی در دیدار فرماندهان نظامی و انتظامی استان قزوین و اعضای ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس با نماینده ولی‌فقیه در استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس یادآور روزهایی است که ملت ایران با وحدت، ایمان و ازخودگذشتگی در برابر تجاوز دشمن ایستاد و حماسه‌ای ماندگار در تاریخ کشور رقم زد.

وی با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز جامعه حاصل ایستادگی رزمندگان دوران دفاع مقدس است، افزود: اگر امروز مردم در آرامش زندگی می‌کنند و فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی در کشور جریان دارد، این شرایط حاصل خون پاک شهدا و فداکاری رزمندگان اسلام است و باید این میراث ارزشمند را پاس بداریم.

پلیس اجازه خدشه به آرامش جامعه را نمی‌دهد

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به مسئولیت نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی تصریح کرد: پلیس با الگوگیری از سیره شهدا و رزمندگان دفاع مقدس، در خط مقدم حفظ نظم، امنیت و آرامش مردم قرار دارد.

طرهانی ادامه داد: نیروهای انتظامی با تبعیت از ولایت فقیه و با اتکا به توان تخصصی و انگیزه انقلابی خود، برای حفظ امنیت جامعه تلاش می‌کنند و اجازه نخواهند داد عواملی آرامش مردم را خدشه‌دار کند.

وی تأکید کرد: مسیر خدمت و مسئولیت‌پذیری نیروهای انتظامی در حوزه امنیت عمومی، ادامه همان روحیه ایثار و فداکاری است که در دوران دفاع مقدس در میان رزمندگان وجود داشت.

ضرورت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان

فرمانده انتظامی استان قزوین در ادامه بر ضرورت توجه به انتقال مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان تأکید کرد و گفت: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای بازخوانی ارزش‌های آن دوران و معرفی الگوهای ایثار و مقاومت به نسل جدید است.

وی افزود: در این مسیر همکاری دستگاه‌های مختلف و همراهی اصحاب رسانه اهمیت زیادی دارد و باید از ظرفیت‌های موجود برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل جوان استفاده کرد.

طرهانی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در جامعه بیش از پیش نهادینه شود و راه شهدا با قدرت و اقتدار ادامه پیدا کند.

