به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قاسم طرهانی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل در شهرستان البرز، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات تخصصی و بررسی‌های فنی و میدانی دریافتند اعضای این باند پنج‌نفره پس از شناسایی طعمه و ورود به منزلی در شهر الوند، با شیوه و شگرد کلیداندازی، اقدام به سرقت حدود ۲۰۰ گرم طلاجات و لوازم خانگی کرده و اموال مسروقه را با استفاده از یک دستگاه کامیونت فوتون از محل خارج کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین پلیسی، هویت اعضای این باند شناسایی و هر پنج سارق در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.

سردار طرهانی با بیان اینکه در ادامه تحقیقات، سه نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: اموال مسروقه به مالباخته تحویل و متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

