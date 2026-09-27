کشف بیش از ۱۱ کیلو تریاک از ۲ خودرو در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با اقدامات فنی و تخصصی از انتقال یک محموله مواد مخدر از استان‌های غربی به مقصد قزوین توسط دو قاچاقچی مطلع شدند.

وی افزود: این افراد با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری ام‌وی‌ام و در پوشش اعضای یک خانواده قصد انتقال محموله مواد مخدر را داشتند که شناسایی و توقیف خودرو در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: مأموران با اعزام به محورهای احتمالی تردد خودرو، سرانجام خودروی مورد نظر را در عوارضی قزوین ـ رشت شناسایی و در عملیاتی آن را متوقف کردند.

طرهانی گفت: در بازرسی از این خودرو، ۹ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک که به صورت حرفه‌ای جاساز شده بود کشف و راننده و یکی از سرنشینان خودرو که در پوشش اعضای یک خانواده فعالیت می‌کردند، دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف ۲ کیلو تریاک در محمودآباد نمونه

فرمانده انتظامی استان قزوین در ادامه از کشف ۲ کیلوگرم تریاک و دستگیری یک نفر در شهر محمودآباد نمونه خبر داد.

طرهانی اظهار کرد: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات فنی و تخصصی از قصد یکی از قاچاقچیان برای انتقال محموله مواد مخدر به محمودآباد نمونه با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری ساینا مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با شناسایی مسیر تردد خودرو، در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند و ۲ کیلوگرم تریاک از وی کشف و خودروی ساینا نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

طرهانی تأکید کرد: پلیس با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.