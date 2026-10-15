به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، علی تاجرنیا در رابطه با وضعیت یاسر آسانی اظهار داشت: در ورزش نباید تنها به مسائل فنی توجه داشت. یاسر آسانی علاوه بر توانایی‌های فنی، از ویژگی‌های اخلاقی ارزشمندی برخوردار است و توجه به محرومان و اقشار ضعیف جامعه را در رفتار خود نشان داده است. چنین ورزشکارانی فارغ از رنگ پیراهن، شایسته تقدیر هستند.

تاجرنیا همچنین در واکنش به حاشیه‌های اخیر پیرامون وضعیت قراردادی آسانی اظهار کرد: این بازیکن براساس قرارداد و ضوابط موجود در استقلال حضور دارد و اطمینان داریم حاشیه‌ها و شکایت‌های مطرح‌شده علیه او به نتیجه نخواهد رسید.

او در پایان تأکید کرد: این حاشیه‌ها تنها انرژی مجموعه استقلال را می‌گیرد. از همه کسانی که طی یکی دو ماه گذشته برای یاسر آسانی و باشگاه استقلال حاشیه ایجاد کرده‌اند، می‌خواهم به این مسائل پایان دهند و اجازه دهند استقلال با آرامش و تمرکز، نماینده‌ای شایسته برای فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی باشد.