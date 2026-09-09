گل گهر بدون سرمربی، مدیر تیم و یک بازیکن مقابل شمس آذر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، اسامی محرومان به شرح زیر است:

* امید عالیشاه انضباطی گل گهرسیرجان * خداداد عزیزی مدیر تیم انضباطی تراکتور تبریز * سید حامد طباطبایی مربی ۲ اخطار چادرملو اردکان * شاهین توکلی کارت قرمز فجرشهید سپاسی شیراز * احمد آل نعمه مربی ۲ اخطار فولاد خوزستان * حیدر افسری مدیر تیم کارت قرمز گل گهرسیرجان * سیدمهدی رحمتی ۲ اخطار سرمربی گل گهرسیرجان * ابوالفضل کوهی کارت قرمز نساجی مازندران * بهروز نوروزی کارت قرمز مربی فولاد خوزستان

یادآور می گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.